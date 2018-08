Co by tu robić, żeby się nie narobić, a zarobić? To zagwozdka wielu Polaków. Kiedyś liczyły się tylko pieniądze, teraz liczy się też prestiż. Praca marzeń musi być wyjątkowa, niszowa, w i na dobrych warunkach, musimy się w niej spełniać i być ekspertami. Są takie profesje, o których nie mamy pojęcia. Są takie zawody, których się nie spodziewamy, że mogą przynosić dochody. A jednak! Praca marzeń z widokiem na ocean, a może praca ze zwierzętami, praca jak wieczne wakacje? Sprawdź TOP 10 >>>

Praca marzeń = całoroczne wakacje

Każdy ma swój pomysł na życie i każdy ma swoją wizję. Są jednak zawody, które zaskakują, zachwycają, niekiedy szokują. Są takie stanowiska, o których nie pomyślałbyś jak o etacie, za który można dostać wynagrodzenie. To nie tylko praca w egzotycznych krajach, choć to jedna z takich propozycji zainspirowała nas do stworzenia materiału.Sieć luksusowych hoteli i SPA poszukuje kandydata/kandydatki do pracy w promocji. Aby skutecznie wykonywać swoją pracę najpierw na własnej skórze trzeba przetestować wszystkie udogodnienia jakimi dysponują obiekty. Rok w raju to zysk rzędu 440 tysięcy złotych. Kto może aplikować do pracy marzeń? Kandydat powinien mieć doświadczenie w sprzedaży lub hotelarstwie, być osobą ciepła i otwartą na nowe doświadczenia. Będzie bowiem ambasadorem kurortu, który prowadzi kampanię w social mediach, która przekonać ma miliony użytkowników do zapoznania się z ofertą hotelu i SPA.