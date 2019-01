Poznaj różne oblicza DYNI

Dynia niejedno ma imię

Dynie mogą różnić się nie tylko wielkością, kolorem, ale przede wszystkim smakiem. W Polsce najczęściej spotykane są duże, pomarańczowe i kuliste dynie. Odmianę tę nazywamy hokkaido i to ją często wykorzystuje się przy upiornych dekoracjach z okazji Halloween. Niewielu z nas jednak słyszało i potrafi rozróżnić pozostałe odmiany dyń takie jak: makaronowa, piżmowa czy choćby prowansalska. Różnią się one wyglądem i rozmiarem, a każda z nich jest niepowtarzalna. Dyniowe dekoracje stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Świetnie nadają się zarówno do ogrodu, jak i do pomieszczeń zamkniętych. Różne odmiany dyń często znajdziemy na niewielkich straganach przy gospodarstwach, z których pochodzą. Dla tych, którzy nie chcą wybierać się na poszukiwania, mamy dobrą wiadomość, ponieważ sieci takie jak Kaufland mają bogaty wybór dyń ozdobnych w swoim asortymencie.

Dyniowa baza

Dynia ma niewiele kalorii, za to sporo błonnika czy beta-karotenu. W kuchni najczęściej używamy dyniowego miąższu, pestki można dodać do sałatki czy wypieków, a tłoczony z nich olej jest świetnym uzupełnieniem dressingu. Do ciast, babeczek, racuchów czy placków zazwyczaj wykorzystujemy dyniowy mus, który bez problemu możemy przygotować samodzielnie. Wystarczy pokroić dynię na kawałki i upiec ją w piekarniku. Długość pieczenia zależy od wielkości kawałków, na które została pocięta dynia. Zazwyczaj wystarczy piec ją ok. pół godziny w 180 stopniach. Warto w trakcie sprawdzać stan dyni. Upieczona będzie miękka, a miąższ z łatwością oddzielimy od skórki. Po obraniu blendujemy warzywo. W ten sposób uzyskamy gładki mus, który możemy wykorzystać w wielu potrawach. Im bardziej pomarańczową dynię upieczemy, tym bardziej intensywny kolor uzyskamy. Warto w tym przypadku wybrać dynię odmiany hokkaido. Sam mus można przechowywać dłużej – zamrożony albo w słoikach (po przedniej pasteryzacji). Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się wyjątkowym smakiem dyni przez cały rok, nie tylko w sezonie jesienno-zimowym.

Dyniowe przetwory

Z dyni można przygotować pyszne dżemy oraz marmolady. Świetnie sprawdzą się przetwory z dodatkiem pomarańczy, cytryny i korzennych przypraw: imbiru, cynamonu czy gałki muszkatołowej. Dynia z dodatkiem gruszek czy jabłek może być bazą domowego kompotu, który trafi do spiżarni. Zamarynowana w occie będzie doskonałym dodatkiem do mięs. A w połączeniu z papryką i cebulą może przeobrazić się w pyszny keczup. To dobry dodatek do dań z ryżem czy makaronem.

Przepis na dynię

Sezon na dynię już w pełni.