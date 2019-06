Potrzebują studentów do pracy na wakacje w Rzeszowie. Ile płacą? Sprawdziliśmy!

Istnieje coraz więcej portali, które gromadzą różne oferty zatrudnienia. W tym celu można odwiedzić chociażby OLX.pl, Gumtree.pl, jooble.org, czy bardziej lokalnie, rzeszowiak.pl. W przypadku trzech pierwszych stron wystarczy wybrać miasto i (opcjonalnie) w polu wyszukiwania wpisać hasło „praca”. Na „rzeszowiaku” trzeba wybrać po lewej stronie zakładkę „zatrudnię”. Na każdej z tych stron możemy znaleźć nawet po kilkaset różnych ogłoszeń oraz informacje, jak aplikować na dane stanowisko. OLX oraz jooble pozwalają użytkownikom na dodanie swojego CV, dzięki czemu dużo szybciej można wysłać swoje zgłoszenie do pracodawcy. Pamiętaj także, żeby porozmawiać najpierw o stanowisku, wymaganiach pracodawcy oraz oczywiście o typie umowy i stawkach. Przy większości ogłoszeń znajdziesz numery telefonu, pod które możesz zadzwonić z pytaniami. Jeśli chcesz mieć dostęp do większej ilości lokalnych ogłoszeń, sprawdź grupę „Praca w Rzeszowie” na Facebooku. Dziennie dodawanych jest tam nawet kilkadziesiąt ofert na różne stanowiska.

Studentów w Rzeszowie przybywa, wielu z nich pracuje. Niektórzy potrafią połączyć nawet studia dzienne z dorywczą pracą, inni studiują zaocznie tylko po to, żeby resztę tygodnia poświęcić innemu zajęciu i móc się utrzymać. Często jednak, kiedy nadchodzą wakacje, takie osoby odchodzą z pracy i szukają czegoś innego. To dobra okazja dla osób, które chciałyby podjąć pracę w tym okresie.

Praca w galerii – jak to wygląda?

Trzy miesiące wakacji to niezbyt dużo czasu, żeby rozpocząć poważną karierę zawodową, dlatego nie warto od razu szukać czegoś zbyt długoterminowego. Dobrym pomysłem jest znalezienie pracy w jednej z rzeszowskich galerii handlowych. Pracodawcy poszukują najczęściej sprzedawców, w witrynach wielu sklepów odzieżowych można zauważyć informacje o chęci zatrudnienia osoby na to stanowisko. Warto więc pójść do galerii i porozglądać się za ofertami. Nie nastawiaj się też, że popracujesz tylko przez trzy miesiące, nigdy nie wiesz, czy nie spodoba Ci się ta praca i nie zostaniesz w niej na dłużej. Sklepy odzieżowe bardzo często oferują elastyczne grafiki, więc można spokojnie połączyć pracę ze studiami. Jak wygląda tam sytuacja z zarobkami? O tym udało nam się porozmawiać z Adrianną, studentką z Rzeszowa. Pracowała tam na umowie zleceniu, jej stawki godzinowe oscylowały w okolicy najniższej krajowej, czyli 14,70 zł. brutto za godzinę.

– W sklepie odzieżowym pracowałam na około 3/4 etatu. Gdy niektórzy pracownicy brali wolne, to pracowałam więcej. Po około pół roku zaproponowali mi umowę o pracę. Było to jakieś wyróżnienie, dlatego gdy decydujesz się na pracę w takim miejscu, to warto zostać na dłużej – zachęca Adrianna.