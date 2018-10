Polski dublet w 6. PKO Maratonie Rzeszowskim. Udana akcja charytatywna. Pomagano 6-letniej Gabrysi

Gabrysia urodziła się z wodogłowiem i choruje na padaczkę.

- Operacja w Niemczech może sprawić, że ataki padaczki będą rzadsze albo całkiem ustąpią. Planowałam być w Rzeszowie, ale Gabi złapała przeziębienie, a że za dwa tygodnie czeka nas w Niemczech badanie rezonansem, to nie chciałam ryzykować i postanowiłam zostać z córką w domu - powiedziała nam Małgorzata Nawrot, mama dziewczynki.

Wielu biegaczy przypięło do koszulek kartkę z napisem „Biegnę dla Gabrysi”. Teraz środki na leczenie dziecka przekaże Fundacja PKO Banku Polskiego (dziewczynka jest podopieczną Fundacji „Rycerze i Księżniczki”).

- Z całego serca dziękuję biegaczom, PKO Bankowi Polskiemu i wszystkim, którzy nam pomogli. Po badaniu rezonansem będzie już znany termin operacji córki. Liczę, że wszystko dobrze się skończy - dodała pani Małgorzata.

Do akcji przyłączyli się także biegacze-pracownicy PKO Banku Polskiego. Jednym z nich był Janusz Łukomski z Warszawy.

- Cieszę się, że mogłem pomóc Gabrysi, bo jest to ważna sprawa. Pomogłem też biegaczce, która wygrała, bo przez pewien czas chroniłem ją na trasie przed mocnym wiatrem. W Rzeszowie pobiegłem po raz pierwszy. Lekko nie było, szczególnie wtedy, gdy wyszło słońce. O życiówce nie było mowy, ale cieszę, że mogłem tu pobiec. Organizacja była na wysokim poziomie, trasa ciekawa, do tego nie brakło kibiców - powiedział pan Janusz, który zajął całkiem dobre, bo 14. miejsce w kategorii open.

Ambasadorką 6. PKO Maratonu Rzeszowskiego była Karolina Gorczyca, znana aktorka i miłośniczka i popularyzatorka biegów. „Ruda” w filmie „Czas Honoru” zabijała Niemców, a w Rzeszowie znów wzięła do ręki pistolet, ale już tylko startowy. To samo zrobił Sławomir Kozioł, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Rzeszowie, i oboje dali około 750 biegaczom sygnał do wyruszenia na trasę.

- Na biegowej imprezie w Rzeszowie jestem nie po raz pierwszy. Jak zwykle wszystko jest fajnie zorganizowane, a że dopisała także pogoda, więc i kibiców na trasie nie brakowało. Widziałem, że mnóstwo biegaczy przypięło do koszulek kartkę „Biegnę dla Gabrysi”, więc akcję charytatywną na pewno można uznać za udaną. Dzięki temu dziewczynka otrzyma konkretną pomoc - powiedział pan Sławomir.

PKO Bank Polski od 2013 roku realizuje swój autorski program - „PKO Biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas wszystkich tych wydarzeń organizowane są co roku akcje charytatywne „biegnę dla…”. Od początku powstania programu, Fundacja PKO Banku Polskiego zorganizowała już 370 takich akcji, dzięki czemu wsparła 420 beneficjentów kwotą bliską 4,732 mln zł.

PKO Bank Polski jest również organizatorem PKO Biegu Charytatywnego. Czwarta edycja tej imprezy pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” odbyła się 15 września tego roku. Rywalizowaliśmy i pomagaliśmy na stadionach lekkoatletycznych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Łomży, Rudzie Śląskiej, Warszawie oraz Wrocławiu.

W sumie 6,5 tys. uczestników w całym kraju, pokonało łącznie 34 796 okrążeń, czyli niemal 14 tys. km. W zamian za ich zaangażowanie, Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże blisko 730 tys. zł na posiłki dla dzieci i dodatkowe 120 tys. zł na cele charytatywne, wskazane przez dopingujących na stadionach kibiców.

Był to przedostatni bieg w Rzeszowie w tym roku. Przed nami jeszcze jeden - 11 listopada odbędzie się Bieg Niepodległości - Rzeszowska Dycha.

WYNIKI:mężczyźni, Wojciech Kopeć (Olsztynek, 2:28:11), 2. Kamil Czapla (Rybnik, 2:28:53), 3. Przemysław Dąbrowski (AGRO-METAL Ostrołęka/DECATHLON, 2:32:07), ..., 10. Radosław Ślaski (Strzyżów, Stajnia Balona, 2:52:11),..., 20. Robert Preisner (Przemyski Klub Biegacza,2:59:45), ..., 25. Michał Kozak(Jarosław, biegnijsercem.pl, 3:04:04),;

kobiety, 1. Paulina Grzegórzek (FlyPark Team/Raz Szczecin, 2:56:15), 2. Paulina Wywłoka (Wierzbna, Salco Garmin Team, 3:01:34), 3. Dorota Gapys (AkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna Łódź (3:22:57),..., 5. Agnieszka Dziama (Rzeszów, 3:43:22), 6. Regina Krenzel (Jarosław, 3:50:13), 7. Sabina Zięba (Rzeszów,Zięba Team, 3:50:28), 8. Monika Bester (Kosina,3:50:55), ..., 11. Justyna Gniewek (Rzeszów, 4:02:57).