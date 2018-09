"Polska jest silna siłą regionów" to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez POLREGIO w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na specjalnej stronie www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 REGIObohaterów, oddać głos na jedną spośród osób z każdego województwa, która najbardziej zasłużyła na miano REGIObohatera oraz wziąć udział w konkursie.REGIObohater to ogólnopolska kampania edukacyjna połączona z plebiscytem i konkursem. Na dedykowanej stronie www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 lokalnych bohaterów wybranych przez Radę Programową postaci REGIObohaterów i oddać głos w plebiscycie.– Popularyzując wiedzę o regionalnych bohaterach chcemy przypomnieć, że odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia zawdzięczamy nie tylko powszechnie znanym z kart historii postaciom, takim jak Józef Piłsudski czy Ignacy Jan Paderewski. Nie mniej ważni są bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili walce lub budowaniu świadomości narodowej w regionach, pośród lokalnych społeczności. Organizując tę akcję chcemy także podkreślić silne przywiązanie marki POLREGIO do Polski, jej historii oraz patriotyzmu – mówi Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO.W toku głosowania, które potrwa do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. W każdym z regionów wybrany pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera.Wraz z oddaniem głosu uczestnik konkursu będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoni i do 25 października ogłosi łącznie 116 laureatów, w tym odpowiednio 16 laureatów nagrody głównej (po jednym na dany region) i 100 wyróżnionych. Laureaci nagrody głównej otrzymają czytnik e-book Kindle, specjalne zaproszenie do uczestnictwa z osobą towarzyszącą w konferencji prasowej inaugurującej akcję REGIObohater wraz z zaproszeniem na uroczysty lunch w Pałacu Belwederskim. Pozostałych stu wyróżnionych otrzyma zestaw atrakcyjnych gadżetów.Kampania REGIObohater objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec Przewozów Regionalnych i Program „Niepodległa”. W skład Rady Programowej weszli Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (przewodniczący Rady Programowej), Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Góras – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W toku głosowania, które potrwa od 11 września do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi do 15 października.Akcję REGIObohater wspiera kampania medialna, w ramach której powstał m.in. spot zachęcający do głosowania na REGIObohatera. Spot emitowany będzie na kanałach TVP Historia, TVP Seriale oraz w regionalnych kanałach TVP3. Kampania obejmie także radiostacje i prasę lokalną, kampanię on-line w tym platformy społecznościowe.Pułkownik WP, bohater walki o niepodległość. Jako żołnierz Legionów, dowodząc różnymi formacjami, walczył w bitwach pod Krzywopłotami i Kostiuchnówką. W 1918 r. był komendantem POW na Ukrainie. Józef Piłsudski powierzał mu najtrudniejsze odcinki wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Nocą z 6 na 7 marca 1919 r. przeprowadził zwycięski atak na zajęty przez przeciwnika Torczyn, podczas którego został ciężko ranny. Zmarł z upływu krwi.Kapłan rzymskokatolicki. Pochodził z Bączala Górnego (pow. jasielski). Posługę pełnił kolejno w Domaradzu, Białobrzegach, Zręcinie, Leżajsku, Tuligłowach i Przeworsku. W 1941 r. został proboszczem w Kobylanach koło Dukli, gdzie udzielał schronienia partyzantom. Aresztowany na skutek donosu, trafił doAuschwitz-Birkenau, a potem do KL Dachau. Śmierć w grudniu 1942 r. była skutkiem pseudomedycznych eksperymentów.Ksiądz katolicki, legionista, działacz społeczno-polityczny. Pochodził z Odrzykonia. W 1914 r. został kapelanem Legionów. Aresztowany za współorganizowanie buntu żołnierzy Polskiego Korpusu Posiłkowego. Brał udział w obronie Przemyśla i Lwowa przed Ukraińcami, i w wojnie 1920 r. W 1939 r. we Lwowie włączył się w działalność ZWZ. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD, został prawdopodobnie zamordowany w śledztwie.Oficer WP, lekarz. Pochodził z Sambora. W 1918 r. brał udział w obronie Lwowa jako ordynator oddziału chirurgicznego szpitala WP na Politechnice. W okresie II RP wybudował w Iwoniczu-Zdroju prywatne sanatorium dla chorych na gruźlicę. W 1939 r. zorganizował drużynę strzelecką, z którą stoczył kilka potyczek z Niemcami. W konspiracyjnym szpitalu dla żołnierzy AK w Iwoniczu leczył też rannych czerwonoarmistów. Zmarł w 1957 r.Pochodził ze Starego Sioła (okolice Lwowa). W czasie II wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie jako strzelec pokładowy w 300 Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej. W nocy z 17 na 18 kwietnia 1942 r. jego samolot brał udział w wyprawie nad Hamburg. Maszyna została zestrzelona i wpadła do morza. Nikt z załogi nie przeżył. Został pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari. Jest honorowym obywatelem Brzozowa.Legionista, oficer WP i AK. Brał udział w walkach Legionów na Wołyniu. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Za umiejętności wykazane 25 maja 1920 r. w bitwie o Żywienie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W czasie II wojny był żołnierzem AK. W nocy z 23 na 24 kwietnia 1943 r. odbity w brawurowej akcji podziemia na posterunek policji w Żołyni. Zmarł w 1951 r.