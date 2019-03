Politechnika Rzeszowska wybuduje nowy akademik w swoim campusie

Studenci nie chcą już mieszkać w pokojach kilkuosobowych. Zdecydowanie wolą jedynki i dwójki. Dlatego Politechnika Rzeszowska planuje remont akademików, by tym wymaganiom sprostać. Nowy dom studencki też będzie o wyższym standardzie, z pokojami dla jednej lub dwóch osób.

- Studenci nie chcą już mieszkać w akademikach, jakie znamy sprzed lat, w pokojach kilkuosobowych – mówił nam Andrzej Sowa, kanclerz Politechniki Rzeszowskiej. - Wolą pokoje 1- lub 2-osobowe. Każdy chce mieć osobną łazienkę i kuchnię. Dlatego sukcesywnie chcemy przerabiać starsze, 4-kondygnacyjne domy studenckie. Pokoje 3 i 4-osobowe zmienimy w mniejsze z prysznicami i maleńkimi kuchenkami.

Chcemy zbudować nowy, nowoczesny akademik

Wylicza, że remont takiego jednego 4-piętrowego akademika to koszt ok. 5 mln zł. Przebudowa Pingwina i Akapitu, by poprawić warunki sanitarne‚ podwyższyć komfort i standard mieszkań dla żaków planowana jest do 2020 r. Wartość inwestycji uczelnia wyliczyła na 13,4 mln zł.

- W planach mamy też nowy, ekologiczny i energooszczędny dom studencki - mówi kanclerz. - Będzie to budynek w kształcie litery C, podobny do Alchemika, z 4 kondygnacjami.