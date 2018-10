Polacy przejechali ponad 75 milionów kilometrów na rowerach

Gdańsk to najbardziej rowerowe miasto w Polsce w 2018 roku. Tuż za nim plasują się Wałcz, Pabianice, Warszawa i Poznań. Takie są wyniki zakończonej właśnie kampanii społecznej „Kręć Kilometry po technologię” organizowanej przez Fundację Allegro All For Planet. 75 milionów kilometrów na rowerach to rekordowy wynik! Uczestnicy kampanii przejechali większy dystans, niż łącznie przez ostatnie 5 lat.

Mobilizacja dużych i małych miast Polski

Rowerowa rywalizacja rozpoczęła się 1 maja i trwała do końca września. Wzięło w niej udział ponad 200 tysięcy rowerzystów z całej Polski. Wszyscy walczyli o jak najlepszy wynik kilometrowy dla swojego miasta. I jak co roku okazało się, że mniejsze miasta nie dają za wygraną. W gronie laureatów znalazły się Wałcz i Pabianice, ale na wysokich miejscach w rankingu jest wiele innych.

- Widzieliśmy fantastyczną mobilizację mieszkańców różnych regionów Polski. Łącznie w naszą kampanię zaangażowało się ponad 1100 miast. Organizowane były lokalne rajdy i pikniki rowerowe. W dniu startu kampanii, pierwsze wspólne przejazdy odbyły się już kilka minut po północy! – mówi Krzysztof Śpiewek z Fundacji Allegro All For Planet.

Rowerowa Polska

W 5 zwycięskich miastach, Fundacja postawi parkingi rowerowe wraz z samoobsługowymi stacjami serwisowymi. Ale owocem kampanii jest też raport „Rowerowa Polska 2018”, który pokazuje wiele ciekawych informacji o zwyczajach rowerowych w naszym kraju. Okazuje się, że najczęściej z roweru korzystamy nie w weekend, a we wtorek. Z tego może wynikać rosnąca popularność rowerów miejskich, z których korzystamy częściej niż z rowerów górskich czy trekkingowych. Najwięcej rowerzystów pokonuje w czasie jednego przejazdu średni dystans 9-10 kilometrów, natomiast weekendowe wycieczki są dłuższe (15-20 kilometrów). Jeździmy ze średnią prędkością około 16 km/h, natomiast w soboty ta średnia jest niższa (ok. 12 km/h). Być może wynika to z faktu, że w weekendowych wycieczkach towarzyszą nam dzieci albo częściej zatrzymujemy się w ciekawych przyrodniczo miejscach.

- Nasze statystyki pokazują, że z roku na rok częściej wsiadamy na rower i pokonujemy dłuższe dystanse. A to tylko wycinek rowerowych danych, które udostępniamy pro publico bono. Chcemy naszą wiedzą podzielić się z urzędnikami, organizacjami społecznymi, dziennikarzami i aktywistami. Wszystkimi, którzy na co dzień mają wpływ na inwestycje i kształtowanie polityki rowerowej w polskich miastach. Dzięki portalowi www.rowerowapolska.pl mogą oni analizować lokalny ruch i podejmować lepsze decyzje – dodaje Krzysztof Śpiewek z Fundacji Allegro All For Planet.

Serwis www.rowerowapolska.pl to także baza informacji o parkingach rowerowych, serwisach, stacjach rowerów miejskich i ciekawych trasach. Portal umożliwia także analizowanie ruchu w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia. A nawet sprawdzenie, czy i jak różnią się aktywności rowerowe w zależności od płci czy wieku rowerzystów. Wszystkie statystyki pochodzą z siedmiu edycji kampanii „Kręć Kilometry po technologię”.

Raport „Rowerowa Polska 2018” pełen ciekawostek rowerowych dostępny na:

www.rowerowapolska.pl/raport