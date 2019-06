Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie ma być pełna multimediów za 19 mln

Przebudowa trasy ma polegać przede wszystkim na wprowadzeniu do niej różnego rodzaju multimediów i nowoczesnych technologii, które sprawią, że odwiedziny tego miejsca będą jeszcze ciekawsze. Ekrany, światła, urządzenia elektroniczne mają przyciągnąć tu przede wszystkim młodzież.

W budżecie Rzeszowa na przeprowadzenie wszystkich prac zarezerwowano 19 mln zł, z czego 13 mln zł to dotacja na inwestycję z funduszy unijnych. W pierwszym przetargu na realizację tego zadania nie udało się znaleźć wykonawcy. Wpłynęła do niego tylko jedna oferta, warta aż 28 mln zł. Urzędnicy mogli zawnioskować do radnych o zwiększeni budżetu na ten cel, ale ostatecznie przetarg unieważniono.

- Liczymy, że tym razem uda się zmieścić w kwocie, jaką zarezerwowaliśmy już w budżecie miasta na przebudowę. Jeśli tak się stanie, umowę z wykonawcą będziemy chcieli podpisać latem – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Plan zakłada zakończenie modernizacji najpóźniej do jesieni przyszłego roku.

