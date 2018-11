Podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie będzie jak arena gry komputerowej

Podziemna trasa turystyczna to jedna z największych atrakcji stolicy regionu. W 2007 roku została otwarta po gruntownej modernizacji. W trakcie prac przedłużono ją z 213 do 369 m. Biegnie przez piwnice kamienic oraz pod płytą Rynku, m.in. w miejscu nieistniejących dwóch budynków, które kiedyś stały w miejscu dzisiejszej sceny. Miastu udało się właśnie pozyskać pieniądze na jej modernizację. Na projekt pt. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna inwestycja kultury” z Unii Europejskiej Rzeszów dostanie 13 mln zł.

Szacunkowy koszt całej inwestycji, na której wykonanie ogłoszono już przetarg to ok. 19 mln zł. Zmiany zajdą m.in. na placu za sceną w Rynku, nad wejściem do podziemnej trasy. Powstanie tu skwer wyposażony w siedziska i podesty oraz zieleń. Przestrzeń będzie można dowolnie aranżować, przestawiając te elementy. W posadzce zostaną zamontowane ekrany LED, na których muzycy będą mogli wyświetlać wizualizacje będące uzupełnieniem ich utworów.

Zaplanowano też aplikację „fortepian”, która pozwoli mieszkańcom grać na klawiszach wyświetlanych na ziemi. We wnętrzu trasy zaplanowano m.in. montaż urządzeń multimedialnych, które poprowadzą zwiedzających korytarzami w towarzystwie interaktywnej legendy, składającej się zarówno z wydarzeń prawdziwych, jak i elementów baśniowych. Aby przejść do kolejnej części trasy trzeba będzie np. rozwiązać multimedialną zagadkę. Będą też interaktywne elementy, jak puzzle, czy dźwignie otwierające nowe miejsca w piwnicach.

- Przetarg na wykonanie wszystkich prac jest już ogłoszony, jeszcze listopadzie zamierzamy otworzyć oferty od firm. Modernizacja trasy ma potrwać maksymalnie do końca maja 2020 roku – mówi Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

