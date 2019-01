Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin stworzyło Podkarpacką Księgę Łamigłówek

Egzemplarze Łamigłówek są darmowe.

Co dokładnie zawiera Podkarpacka Księga Łamigłówek?

- Składa się ze 100 zadań nawiązujących do 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a także do podkarpackich miejsc i tradycji,

- Są tu urozmaicone, różne typy łamigłówek, takie jak: krzyżówki, rebusy, wykreślanki, sudoku, zadania obrazkowe itp.,

- Zadania mają różny stopień trudności, tak aby angażowały różne grupy osób i zachęcały je do zdobywania i pogłębiania wiedzy przy okazji ich rozwiązywania,

- Zadania nawiązują do wydarzeń historycznych z okresu odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, a także pomagają w zrozumieniu niektórych symboli i tradycji oraz podkreślają znaczenie niepodległości w kontekście przyszłości naszego kraju,

- Zadania przypominają o dziedzictwie i historii Podkarpacia.

Gdzie można zdobyć Podkarpacką Księgę Łamigłówek?

Księga została wydana w liczbie 1000 egzemplarzy oraz w wersji PDF.

Zarówno wersję papierowa oraz wersję PDF znajdziemy w:

1. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

2. Gmina Baranów Sandomierski

3. Urząd Miasta Krosna

4. Urząd Miasta Tarnobrzeg

5. Gminie Iwonicz-Zdrój

6. Podkarpackim Stowarzyszeniu dla Aktywnych Rodzin

7. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

8. Centrum Handlowym Plaza Rzeszów

Skąd pomysł na łamigłówkę?

Projekt odpowiada na rosnące w ostatnich latach zainteresowanie patriotyzmem, starając się zarazem edukować oraz pokazywać historię i kulturę jako wartościowe źródła tożsamości. Księga łamigłówek ma zarazem uwzględnić mniej znane lub nieoczywiste osoby, wydarzenia i procesy, które kształtowały Podkarpacie. Ma być wciągającym materiałem dydaktycznym, który może być wykorzystany i na lekcji, i jako pretekst do rozmowy z dziećmi lub wnukami o historii, i przez te wnuki do samodzielnej rozrywki i nauki.

Podkarpacka Księga Łamigłówek:

- pokazuje historię w nienachalny, niezobowiązujący sposób, wzbudzając naturalną ciekawość, co było przedtem i potem.

- zachęca do poznawania bogactwa polskiego i lokalnego dziedzictwa, kultury i idei, do zdobywania wiedzy i poniekąd zrozumienia istoty niepodległości i jej wagi, także w obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń,

- opowiada o wolności w szerszym kontekście, także w nawiązaniu do innych okrągłych, ważnych rocznic (250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej w 2018 r., niedawna 80. rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego).

- upamiętnia twórców polskiej wolności, tych powszechnie znanych i tych, o których pamięć jest żywa jedynie lokalnie czy regionalnie.

- pokazuje wielokulturowość Podkarpacia i różne grupy, które przyczyniły się do jej odzyskania.

uczy poszanowania godności własnej i godności wspólnotowej, a także zrozumienia, tolerancji i ciekawości wobec innych,

- promuje solidarność, która ma kluczowe znaczenie dla wspólnoty lokalnej,

sprzyja budowie kapitału społecznego.

Jaki jest cel projektu?

Celem jest upamiętnianie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem edukowanie w zakresie powiązanej z tym wydarzeniem historii i kultury oraz wzmacniające świadomości historycznej mieszkańców Podkarpacia.

Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

