Podczas Sylwestra na Rynku w Rzeszowie będzie skrócony pokaz fajerwerków

Mieszkańcy będą mogli podziwiać ok. 10-minutowe widowisko laserowe, czyli pokaz świetlny w synchronizacji z muzyką. - W przyszłym roku chcemy zorganizować ankietę, aby mieszkańcy wypowiedzieli się, co wolą. Oczywiście, jesteśmy za tym, aby odejść od fajerwerków i przejść na lasery, ale o tym powinni zadecydować sami rzeszowianie - dodaje Sienko

.

Sylwester na Rynku rozpocznie się o godz. 21. Najpierw wystąpi rzeszowski zespół The Freeborn Brothers, który istnieje od 2013 r. Ma na koncie ponad 400 koncertów w całej Europie i trzy płyty. Grupa wystąpiła w programie „Must be the Music”. O godz. 22.15 rozpocznie się koncert Lanberry. Wokalistka do szerszej publiczności trafiła za sprawą singla „Podpalimy świat”. 9 listopada ukazał się jej nowy album „miXtura”. Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy podzielony będzie na dwie części. Pierwsza rozpocznie się o 23.20, a druga 20 minut po północy.

O północy życzenia mieszkańcom złoży prezydent Rzeszowa. Potem zaplanowano pokaz fajerwerków i laserów.

Kramy, lego, ciężarówka Coca-Coli, wioska Mikołaja

Do 21 grudnia na Rynku rozstawione będzie Świąteczne Miasteczko z jarmarkiem bożonarodzeniowym, wioską Świętego Mikołaja i karuzelami. - W domu św. Mikołaja codziennie na małych i dużych czeka zaczarowany świat klocków lego, z których wspólnie tworzymy wielkie makiety tematycznie związane z Rzeszowem - zaprasza Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. - Stoi tu też specjalna skrzynka, do której można wrzucać świąteczne pocztówki do rodziny i przyjaciół.

Na dzieci czekają również gry i zabawy, a na zmarzniętych - gorąca czekolada.

- W najbliższą sobotę atrakcją będzie pokaz fireshow, w niedzielę na Rynek przyjedzie mikołajkowa ciężarówka Coca- Coli - zapowiada Katarzyna Pawlak, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Rzeszowie. - Z kolei w piątek, 21 grudnia, zapraszamy mieszkańców na Wigilię Miejską z tradycyjnymi polskimi potrawami, które przygotują uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych.

Wigilia rozpocznie się o godz. 15.30. Będzie wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, przedstawienie „Szopka staropolska”. Harcerze przekażą Betlejemskie Światełko Pokoju. Wieczór uświetni występ Muzycznego Zaułka.

