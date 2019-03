Po 20 maja produkcja, sprzedaż i eksport wyrobów tytoniowych może być niemożliwa

Przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track&Trace), jest konieczne, aby Polska mogła wypełnić wymogi europejskiej dyrektywy. Zgodnie z nią ten skomplikowany pod względem technicznym i logistycznym system musi zacząć działać od 20 maja 2019 roku.

- Znaczące opóźnienia w procedowaniu nowelizacji ustawy tytoniowej powodują, że dostosowanie w wyznaczonym przez UE terminie do nowych regulacji będzie niewykonalne. Dla wszystkich uczestników rynku biorących udział w obrocie wyrobami tytoniowymi wdrożenie systemu Track&Trace oznacza całkowitą modyfikację dotychczasowej działalności operacyjnej, zbudowanie nowych systemów informatycznych, zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt oraz przeszkolenie pracowników – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.- Jeżeli zbyt późno wyznaczymy emitent, może nastąpić zatrzymanie produkcji wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla Polski oraz na eksport. Jeżeli system nie będzie działał właściwie, jeżeli nie będzie wyznaczony emitent tym rozporządzeniem, czyli PWPW, jeżeli nie dostarcza nam tych kodów, to w tym momencie żadna paczka papierosów nie będzie mogła od 20 maja od godziny 00:00 nie będzie mogła opuścić fabryki i hurtowni- dodaje.

Nowe regulacje wymagają m.in. formalnego zarejestrowania w systemie ponad 100 tys hurtowni i sklepów. To nie tylko ogromne wyzwanie techniczne wymagające gotowych przepisów prawnych, których w tej chwili nie ma. To również wyzwanie komunikacyjne, organizacyjne, informatyczne. Brak gotowych przepisów oznacza, że cały system dystrybucji legalnych papierosów nie będzie mógł prowadzić swojej działalności. Jeżeli system nie będzie działał lub będzie działał nieprawidłowo po 20 maja 2019 r., sprzedaż wyrobów tytoniowych w punktach detalicznych będzie niemożliwa.

Na chwilę obecną proces legislacyjny jest skrajnie opóźniony. Projekt ustawy pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w kwietniu 2018 roku, a Sejm rozpatrzył go dopiero po 15 miesiącach, czyli w lutym 2019 roku. Projekt nadal czeka na akceptację Senatu, a następnie na podpis Prezydenta i publikację. Przedsiębiorcy czekają przede wszystkim na rozporządzenia wykonawcze Ministra Finansów wyznaczające Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. jako operatora systemu i emitenta kodów. Dopiero wtedy możliwe będzie rozpoczęcie rejestracji ponad 100 tys podmiotów oraz uruchomienie systemu.

- Cała sytuacja z system Track&Trace jest dość kuriozalna. Próbowałem się dowiedzieć czemu ma to służyć i jakie korzyści publiczne będą z tego tytułu i mi się to nie udało. Pochodzę ze wschodu, gdzie akcyza na papierosy się nie przyjęła i mogę państwa zapewnić, że z powodu działania tego systemu szara strefa nie zmniejszy się nawet o jedną paczkę- mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.- Wszyscy, którzy jarali, będą dalej jarać po 20 maja bez kłopotów. System Track& Trace nie pomoże w niczym- dodaje.

W przypadku niewyznaczenia do 6 maja br. przez Ministra Finansów polskiego operatora systemu, ster przejmie Komisja Europejska, która za nas zdecyduje, kto będzie rejestrował przedsiębiorców i sprzedawał im unikalne kody. Może więc się okazać, że zyski z działania systemu zamiast do spółki skarbu państwa tj. PWPW S.A. trafią do np. drukarni innego kraju członkowskiego.

Ministerstwo zdrowia, które wdraża ten projekt nie chce słyszeć ani przystać na zaproponowane okresy przejściowe, które wydają się rozwiązaniem w porządku, fair i jednym uczciwym, jaki w tej sytuacji się nasuwa. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jak już dojdzie, to będzie widowiskowe przekazanie systemem z polskiej firmy skarbu państwa PWPW do jakiejś niemieckiej firmy. Wtedy będzie dostarczać kody, po swoich cenach i to będzie widowiskowy obraz działania polskiego państwa- komentuje Kaźmierczak. - Ja rozumiem, że w UE narzucono nam ten kretyński system, nikomu do niczego niepotrzebny, natomiast tutaj mogliśmy przynajmniej niwelować skutki jego działania- podsumowuje ekspert.

Wyroby tytoniowe w około 80 proc. sklepów stanowią od 15 do 40 proc. obrotu. Opóźnienie we wdrażaniu systemu Track&Trace w Polsce może doprowadzić do destabilizacji legalnego rynku wyrobów tytoniowych, który w ostatnim czasie z trudem udało się odbudować, m. in. dzięki ograniczeniu szarej strefy przez służby państwowe.

W tym momencie tak naprawdę staną dostawy. Kolejną konsekwencją jest brak wpływów budżetowych, utrata rynku zbytu w eksporcie, powiększeni się szarej strefy. To samo dotyczy hurtowników oraz punktów detalicznych. Wyprzedadzą się te paczki papierosów, które zostały wyprodukowane do 19 maja włącznie i koniec. Wszystko stanie. Jeżeli dla hurtowni to jest 50 proc. obrotów, to one staną i padną. Do tego dochodzi utrata dochodów przez spółkę skarbu państwa PWPW i być może wyznaczenie emitenta przez komisję Europejską z innego państwa członkowskiego- mówi Ptaszyński.

Ewentualne zaburzenia tej gałęzi polskiej gospodarki spowodują nie tylko straty dla handlu, ale także dla budżetu państwa, do którego każdego roku wpływa ponad 25 mld zł z tytułu podatków od wyrobów tytoniowych