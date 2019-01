Płk Leopold Lis-Kula patronem pociągu POLREGIO w województwie podkarpackim

Inicjatywa, której celem był wybór 16 regionalnych bohaterów, po jednym na każde województwo, spotkała się z dużym zainteresowaniem.

– Celem akcji było pokazanie roli, jaką odegrały poszczególne postacie w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie państwa Polskiego po 1918 r. Chcieliśmy także uhonorować te osoby, które choć często doskonale znane są w lokalnych społecznościach, to jednak nie zawsze wiedza o ich bohaterskich czynach znana jest szerzej – mówi Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych. – Nasze zaangażowanie wynika także stąd, że jako przewoźnik regionalny jesteśmy silnie związani ze społecznościami lokalnymi. Codziennie nasze pociągi dowożą do pracy czy szkoły ponad 220 tys. osób we wszystkich zakątkach kraju – dodaje.