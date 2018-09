Masz zdjęcie do tego tematu?

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ogłosił program na sezon 2018/2019. Będzie rzeszowska kontynuacja festiwalu „TRANS/MISJE” oraz Festiwalu Nowego Teatru. Wśród premier na widzów czekają m.in. spektakle o rodzinie Ulmów, zespole Blackout, Marlenie Dietrich.

Kolejna edycja Festiwalu Nowego Teatru

- Na festiwalu pojawią się bardzo różne formy – od klasycznych tekstów –jak „Orestes”, czy „Beniowski”, po współczesne –np. spektakl „Ku Klux Klan” Teatru Nowego w Zabrzu – mówi Jan Nowara.

Dramat, który „napisze się” w czasie spektaklu

- Wychodząc od obrazu, od wizualizacji, będziemy tworzyć nowy dramat, który „napisze się” w czasie spektaklu – wyjaśnia Łyko. - Dramat będzie „pisał się” poprzez aktora, który będzie opowiadał co czuje, a potem wejdzie w kontakt z widzem. Spektakl zakończy się napisanym dramatem – opowiada Łyko.

Co czeka widzów w nowym sezonie 2018/2019?

Premiery spektakli:

Międzynarodowy festiwal „TRANS/MISJE”, którego tegoroczna edycja odbyła się w Rzeszowie, będzie miał swoją stałą, rzeszowską kontynuację. Impreza o roboczej nazwie „TRANS/MISJE – Zip Międzynarodowy Festiwal Sztuk” odbędzie się pod koniec sierpnia 2019.Na razie teatr nie chce zdradzić zbyt wielu szczegółów.Jesienią natomiast, od 19 do 24 listopada, odbędzie się 5. edycja Festiwalu Nowego Teatru. Po tragicznej śmierciopiekę artystyczną nad wydarzeniem przejął. W czasie imprezy zaplanowano panel dyskusyjny „Nowy Teatr. Koniec i początek.”, który będzie też wspomnieniem Puzyny – Chojki i jej myśli na temat nowego teatru. W tym dniu w Szajna Galerii zostanie wystawiony spektakl „Coś w rodzaju gniewu”, który Puzyna – Chojka przygotowała ze swoimi studentami.Nowością na festiwalu będzie projekt, który przygotowała Martyna Łyko, znana jako reżyser spektakli „Coś w rodzaju miłości” oraz „Kwiat paproci”, wystawionego na koniec „TRANS/MISJI”.W swoich późniejszych działaniach, już po festiwalu Martyna Łyko planuje spotkania studentów i absolwentów wydziałów reżyserii z pisarzami (wzorowane na brytyjskim teatralnym „speed datingu”), które staną się impulsem do kreatywnego tworzenia sztuk teatralnych. Te spotkania rozwijałyby się we współpracy z zespołem teatralnym i byłyby otwarte dla widzów.Pierwszą premierą w nowym sezonie artystycznym 2018/2019 był spektakl „Lwów nie oddamy” w reżyserii Katarzyny Szyngiery, który wystawiono już 26 sierpnia, podczas „TRANS/MISJI”. Sztuka opowiada o skomplikowanych relacjach polsko – ukraińskich. Na październik zaplanowano premierę sztuki(scenariusz i reżyseria Beniamin Bukowski), a na listopad spektaklu „Sztuka” Yasminy Rezy - opowieść o przyjaźni trzech mężczyzn w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. Na sylwestra teatr przygotował premierę sztuki. Widzowie usłyszą w niej kilkanaście piosenek, przetłumaczonych na język polski. W rolę piosenkarki wcieli się. Reżyserem przedstawienia będzie Jan Szurmiej. Dużym przedsięwzięciem będzie bez wątpienia adaptacjaw reżyserii Cezarego Ibera, zaplanowana na marzec.Teatr planuje także kolejne „wyjście w przestrzeń”. Pod koniec kwietnia w jednej z rzeszowskich „klimatycznych knajp” odbędzie się premiera spektaklu usnutego na początkach zespołu Blackout. Sztuka pt. „, której autorem i reżyserem będzie Tomasz Man, przedstawi historię (nie tylko muzyczną) Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy.W czerwcu, na scenie „Teatru Wędrownego” publiczność obejrzy ostatnią premierę - „Fantastyczne przygody barona Mϋnchhausena” w reżyserii Martyny Łyko.Teatr tradycyjnie chce także zorganizować Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe, które odbędą się w lutym.Reżyseria: Katarzyna SzyngieraScenariusz i reżyseria: Beniamin M. BukowskiReżyseria: Waldemar ŚmigasiewiczReżyseria: Jan SzurmiejReżyseria: Cezary Iber„Kiedy byłem małym chłopcem” (27.04.2019)Reżyseria: Tomasz ManReżyseria: Martyna ŁykoVI Najazd Awangardy na Rzeszów (16.10.2018)05. Festiwal Nowego Teatru – 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne (19–24.11.2018)XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe (8–10.02.2019)TRANS/MISJE – Zip Międzynarodowy Festiwal Sztuk (sierpień 2019)