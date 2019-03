Planowanie ciąży. Najważniejsze wskazówki dla przyszłej mamy

Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, że w pewnym stopniu mogą wpływać na swoją płodność. Szacuje się, że niewłaściwe przygotowanie organizmu do ciąży (m.in. niewykonanie podstawowych badań profilaktycznych) może odpowiadać aż za 20 proc. poronień przed 12. tygodniem ciąży. Organizm kobiety w ciąży często porównuje się do „żywego inkubatora”, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje dobrej jakości energii i odpowiedniej ochrony przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Co ważne, wcześniej należy go oczyścić i dokładnie przebadać. Sprawdź, co powinnaś zrobić, jeśli planujesz ciążę!