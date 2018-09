Płaca Minimalna 2019. Co się wkrótce zmieni? [nowe stawki brutto i netto]

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Od 1 stycznia 2019 roku minimalna płaca ma się znów zmienić.

Zgodnie z ustawą, podwyżka płacy minimalnej powinna wynieść w przyszłym roku minimum 117 zł. Jednak od początku było pewne, że rząd zdecyduje się na wyższą - o 150 zł albo o 200 zł.

Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie?

Płaca minimalna 2019. Kiedy oficjalna decyzja?

Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Propozycja rządu dot. wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2200 zł. To o 5,7 proc. i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.Propozycja rządu, na forum której odbędą się w tej sprawie negocjacje. Powinny zakończyć się w ciągu 30 dni. W przypadku uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej zostaną one ogłoszone w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przeciwnym razie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. zostaną ustalone przez rząd w drodze rozporządzenia.Obecnie ta propozycja jest konsultowana z tzw. partnerami społecznymi a więc ze związkami zawodowymi oraz pracodawcami. Wiadomo, że pierwsi chcą jeszcze wyższej podwyżki, drudzy optują za jak najniższym wzrostem - do minimalnego poziomu wymaganego przez przepisy prawa pracy.Konsultacje zakończą się 15 lipca. Jeśli nie będzie zgody, ostatnie słowo należy do rządu, ale jest on związany swoją pierwszą propozycją czyli nie może być ona niższa niż zgłoszone do konsultacji 2 220 zł.