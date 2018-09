Dwóch dostawców, którym sieć handlowa Piotr i Paweł jest winna pieniądze, złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki - do takich informacji dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl. Zostały one już potwierdzone przez sąd. Nadal nie jest pewne, kto przejmie poznańską sieć sklepów.

Obydwa wnioski o ogłoszenie upadłości wpłynęły do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto. Stoją za nimi dostawcy, którym spółka prowadząca sieć handlową Piotr i Paweł jest winna pieniądze.- Do tutejszego wydziału wpłynęły dwa wnioski o ogłoszenie upadłości Piotr i Paweł S.A. Oba wnioski zostały złożone przez dostawców - mówił w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe sędzia Łukasz Lipowicz, przewodniczący XI Wydziału Gospodarczego SR Poznań - Stare Miasto. To właśnie ten portal jako pierwszy podał informację o działaniach wierzycieli.Sędzia Lipowicz przypomina jednak, że złożone wnioski o upadłość są dopiero na etapie "wstępnych czynności", a droga do podjęcia jakichkolwiek decyzji w tej sprawie jest jeszcze odległa.Portal przypomina, że Piotr i Paweł mógłby spróbować zablokować rozpatrywanie takich wniosków. Nie wiadomo na co zdecyduje się założona w Poznaniu firma.Przypomnijmy, że nadal nie ma rozwiązania w sprawie przejęcia spółki. Regularnie pisaliśmy, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do tego jest Jeronimo Martins, czyli właściciel sieci Biedronka. Nie jest przesądzone na jakich warunkach i kiedy miałoby się to ostatecznie odbyć.Na razie problemy firmy mogą odczuwać jej klienci. Zdarza się, że na półkach w sklepach widoczne są braki towaru. Ze współpracy rezygnują dostawcy.

