Philip Morris International w Polsce – świetny start do wielkiej kariery

Kreatywność i wysokie standardy

- Jacek jest ceniony za niezwykłą inteligencję i umiejętności przywódcze. Przez całą karierę zawsze osiągał ponadprzeciętne wyniki z zachowaniem wysokich standardów. Prezentuje najwyższy poziom przedsiębiorczości i kreatywności. Do nowych, złożonych wyzwań podchodzi z entuzjazmem i pasją – tak o Jacku Olczaku mówi André Calantzopoulos, dyrektor generalny Philip Morris International.

W 2018 r. Polak objął stanowisko prezesa do spraw operacyjnych w szwajcarskiej centrali firmy. To jemu więc szefowie tytoniowego koncernu powierzyli jedno z najważniejszych zadań w dotychczasowej historii firmy - wprowadzenia tytoniowego koncernu w świat bez… dymu tytoniowego. - Jacek został jednym z przywódców bezdymnej rewolucji – podkreślają w koncernie.

Czy rewolucja obejmie cały świat, czy powiedzie się w Polsce? – Jestem przekonany, że tak – mówi Jacek Olczak. - W Polsce problem palenia papierosów można rozwiązać w… pięć lat. Wystarczy, byśmy podążyli śladem Japonii, w której nowatorskie produkty alternatywne zdobyły - w nieco ponad dwa lata - jedną piątą rynku – mówił w jednym z ostatnich wywiadów.

Niezwykła kariera

Jacek Olczak jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Z PMI związany jest od 26 lat. Karierę w tytoniowym koncernie rozpoczynał w 1993 r. od stanowiska menedżera ds. Finansów i Administracji. Na przełomie 1995 i 1996 r. brał udział w prywatyzacji krakowskich Zakładów Przemysłu Tytoniowego.

W 2003 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Philip Morris Polska. – Był pierwszym Polakiem, który z sukcesem poprowadził krajowy oddział – przypominają szefowie największego producenta papierosów na świecie. Od tego momentu jego kariera potoczyła się błyskawicznie.

W kolejnym roku odpowiadał już nie tylko za Polskę, ale także za kraje bałtyckie. W 2005 r. objął stanowisko wiceprezydenta PMI na region Europy Środkowej. Później odpowiadał za spółki w Austrii i Niemczech. W 2009 r. awansował na stanowisko prezydenta PMI na region Unii Europejskiej, by trzy lata później zostać Dyrektorem Zarządzającym do spraw Finansów w centrali Philip Morris International. Od 2018 r. zasiada w fotelu prezesa do spraw operacyjnych PMI.

- Jacek Olczak jest odpowiedzialny za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz realizację planów komercyjnych firmy zarówno w obszarze produktów z potencjałem obniżonego ryzyka, w których tytoń jest podgrzewany, jak również wyrobów tradycyjnych – przypomina Adam Suchenek, rzecznik prasowy PMI w Polsce.

- Ponad ćwierć wieku temu, gdy przyszedłem do firmy, nie pomyślałbym nawet, że 26 lat później ktoś powie „chcemy przestać sprzedawać papierosy”. Na szczęście byli tacy, którzy uwierzyli w przyszłość wolną od dymu tytoniowego – podkreślił prezes Olczak.

Stawiają na talenty

Jacek Olczak nie jest jedynym przykładem spektakularnej kariery Polaków w Philip Morris Polska.

Wystarczy choćby wspomnieć, że Mirosław Zieliński jest w tej chwili prezydentem ds. Nauki i Innowacji; Andrzej Dąbrowski prezesem Zarządu PMI w Meksyku, Aleksander Grzesiak wiceprezydentem Marki ds. Sprzedaży Detalicznej i Internetowej, a Aleksandra Samulewicz wiceprezydentem ds. Produktów o Potencjale Obniżonej Szkodliwości na region Unii Europejskiej. Polaków nie brakuje także na innych odpowiedzialnych stanowiskach w tytoniowym gigancie.

Top Employer

Polski oddział globalnego koncernu tytoniowego jest też jednym z najlepszych miejsc pracy. W styczniu 2019 roku został – szósty już raz z rzędu – wyróżniony prestiżowymi tytułami Top Employer Polska 2019, Top Employer Europe 2019 i Top Employer Global 2019. W 2019 r. PMI znalazł się w gronie zaledwie 1554 firm - ze 118 krajów świata – uhonorowanych tym tytułem.

Nic więc dziwnego, że tak wiele osób chce stać się „częścią” PMI. Jakich pracowników poszukuje koncern? Utalentowanych, twórczych, pomysłowych, ambitnych, ale też otwartych na świat i lubiących wyzwania, znających języki obce oraz potrafiących współpracować w międzynarodowych zespołach.

Równe płace

Philip Morris w Polsce otrzymał również prestiżowy Certyfikat Równych Płac, przyznawany przez niezależną organizację non-profit Equal Salary Foundation.

Certyfikat potwierdza, że firma wynagradza kobiety i mężczyzn jednakowo, a wkład i wysiłki pracowników w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci. Certyfikacja odbywa się na podstawie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact) i jest uznawana przez Komisję Europejską. Philip Morris jest pierwszą międzynarodową organizacją certyfikowaną znakiem Równych Płac oraz pierwszą – i jak dotąd jedyną – w Polsce.

180 rynków i 80 tysięcy pracowników

180 rynków, prawie 80 000 pracowników na całym świecie, w tym kilka tysięcy w Polsce – tak prezentuje się Philip Morris International, największy koncern tytoniowy świata. PMI jest też największą firmą tytoniową w Polsce. Od kilku lat globalny gigant prowadzi działania, których celem jest zbudowanie świata bez dymu tytoniowego.

W Polsce w skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Zapewnia ono wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości spółek PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje także z około 2000 polskich plantatorów tytoniu.

Wspomnieć też trzeba, że fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie około 70 proc. jej produkcji trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach.