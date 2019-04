Pasażerowie narzekają na awarie biletomatów w autobusach MPK

Telefon odebraliśmy w poniedziałek. Nasza czytelniczka narzekała, że biletomaty są nieczynne, a bilet u kierowcy kosztuje 4 zł, bo dostępne są u niego tylko godzinne.

- Tak nie powinno być. Przecież cały ten system elektroniczny kosztował mnóstwo pieniędzy, a z biletomatami od początku są problemy. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że wrzuciłam pieniądze i wybrałam bilet, ale maszyna mi go nie wydała. Kierowca nic w tej sprawie nie może zrobić, bo tłumaczy, że on jest pracownikiem MPK, a automaty należą do Zarządu Transportu Miejskiego. A dzisiaj automaty zupełnie nie działają. Miasto powinno wyciągnąć konsekwencje od dostawcy sprzętu – żaliła się pani Marta.