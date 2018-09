W sobotę, 29 września, na antenie TVP 2 obejrzymy kolejny odcinek teleturnieju "Postaw na milion". Początek o godz. 18.35.

[patronat NaM]



W programie wezmą m.in. udział Piotr Simiński i Katarzyna Simińska z Sulejówka. Mama i syn, którzy kochają podróże. Katarzyna uważa, że Polska jest stanowczo niedoceniona turystycznie, a morze mamy najpiękniejsze na świecie.



Piotr ma rzadko spotykane hobby – interesuje się komunikacją miejską, a w szczególności tramwajami i metrem. Jeździ po całej Polsce i fotografuje różnego rodzaju koleje, a za granicą metro. Fotografia to jego wielka pasja. Z ciekawostek warto wspomnieć, że grał w orkiestrze strażackiej na klarnecie i saksofonie.



Jego mama Kasia uwielbia gotować i mimo że Piotr bardzo lubi jeść, to udało mu się schudnąć 35 kg. Marzenie mamy i syna? Podróż dookoła świata.



Wulkan energii i oaza spokoju

Druga para, która weźmie udział w programie, to Marika Kubala i Krzysztof Rybicki z Plewisk (Wielkopolska). Są parą z długoletnim stażem. Ona jest wulkanem energii, a Krzysiek oazą spokoju. Są ze sobą od 16 lat, a ich związek to wzór do naśladowania. Bardzo się uzupełniają i są ze sobą mocno związani.



Marika uwielbia śpiewać w samochodzie i kocha oglądać filmy oraz seriale. Udziela się charytatywnie, a niebawem wyjeżdża na misję do Afryki do ośrodka zdrowia, gdzie będzie pracować jako położna. Krzysztof kocha motoryzację. Interesuje go wszystko, co jest z tym związane. Ich wspólne marzenie to podróże - razem i jak najdalej.



Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.