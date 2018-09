Papryki faszerowane (© 123rf)

Sezon na papryki w pełni. Ja uwielbiam nadziewane, zapieczone, w wersji antydietetycznej. Z boczkiem, kiełbasą i dużą ilością żółtego, pełnego cholesterolu sera.

Jak je przyrządzić? Oto bardzo prosty sposób!



Składniki:

4 duże papryki (żółte, czerwone, zielone - to bez znaczenia)

woreczek ryżu (jaki lubicie – jaśminowy, paraboliczny, zwykły – kleisty)

200 gramów boczku (wędzony lub parzony)

200 gramów kiełbasy (głogowska lub śląska)

3 cebule

200 gramów sera żółtego (edamski lub gouda) – trzeba go zetrzeć na grubych oczkach.

papryka ostra, pieprz i sól do smaku.

Smalec do smażenia (w wersji dietetycznej może być olej ;)



Przygotowanie:



Na mocno rozgrzanym smalcu usmażyć cebulę (na złoto), dorzucić do niej boczek i kiełbasę pokrojone drobno w kostkę (też usmażone i doprawione na ostro papryką, pieprzem i solą).

Ryż ugotować do miękkości. Jeszcze ciepły wymieszać z połową startego sera, kiełbasą, boczkiem i cebulą.



Papryki umyć, odciąć górkę z ogonkiem i wydrążyć delikatnie z nasion. Jeszcze ciepłą masę ryżową włożyć do środka każdej papryki a na wierzchu posypać grubo resztką żółtego sera.



Papryki ułożyć na blasze i włożyć do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, na około pół godziny. Podawać gorące.







