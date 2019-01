Opowieść o Jini Dellaccio w ramach projekcji filmowych "Patrz! Szeroko" dziś w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie

„PATRZ! SZEROKO” – Spotkania z Obrazem Świata - Rzeszów 2018 to druga edycja cyklu otwartych projekcji kina o fotografii, którego celem jest budowanie wrażliwości, otwartości i umiejętności świadomego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Głównym narzędziem oddziaływania na widza jest obraz – doskonałe kadry filmowe i fotograficzne – poruszający zaledwie niektóre z globalnych wyzwań dzisiejszego świata. Dziś kolejna projekcja.

O czym opowiada film "HER AIM IS TRUE"?

W 1964 roku, 47 letnia Jini Dellaccio, fotografka samouk, zaczęła spędzać czas z hałaśliwymi, garażowymi kapelami takimi jak The Sonics. W efekcie tej współpracy powstały zaskakujące obrazy i nowatorskie, jak na tamte czasy, okładki albumów. Jini Dellaccio uchwyciła bezprecedensowe portrety Neila Younga i wczesne występy takich zespołów jak The Who, Rolling Stones i Mamas & Papas. W filmie muzycy i fotografowie ówczesnej sceny rockowej dołączają do fotografki, by odbyć inspirującą wycieczkę w przeszłość, do krainy jej talentu, pomysłowości i stylu z subkulturą muzyczną Północno-Zachodniego Wybrzeża w tle. Sercem tego filmu jest jednak uniwersalna historia o miłości, kreatywności i duchu niezależności.

HER AIM IS TRUE - Autentyczna. Historia Jini Dellaccio, Reż. Karen Whitehead, USA, 2013, 70'00.

GDZIE? Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie Piwnice

O KTÓREJ? 19:30