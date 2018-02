Po raz szósty w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób zatańczy i zaprotestuje przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. one Bilion Rising odbędzie się również w Rzeszowie.

One Billion Rising to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na przemoc seksualną.- Taneczny happening to bardzo skuteczny sposób zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec kobiet. Rzesza kobiet cierpi i doświadcza przemocy lecz boi się zgłosić odpowiednim instytucjom problem. Nie bądźmy obojętni. -Patricia Mitro, koordynatorka akcji na Podkarpaciu.Na Podkarpaciu będą tańczyć jeszcze w: Krośnie, Przemyślu i Sanoku.

CZYTAJ TEŻ W NASZYM MIEŚCIE:

zobacz też: Trzej mieszkańcy Stalowej Woli, którzy pobili 57-latka z Rzeszowa, aresztowani na 3 miesiące