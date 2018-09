Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Już w sobotę 22 września jak co roku, na rzeszowskich Bulwarach usłyszymy dobrą, rockową muzykę. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych Rockowa Noc już na stałe wpisał się do kalendarza imprez stolicy Podkarpacia. Zespoły rywalizować będą o statuetkę Nalepy. Nagrodą jest również możliwość występu podczas kolejnej edycji „Rockowej Nocy” oraz określona liczba godzin w profesjonalnym studiu nagraniowym.

Rok 2018 to już trzynasta edycja festiwalu, który cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród odbiorców, jak i zespołów startujących w konkursie. Rockowa Noc to nie tylko impreza w dobrym klimacie muzycznym. To również konkurs dla młodych zespołów, które nie posiadają kontraktów z wytwórniami fonograficznymi, a dzięki tej imprezie mają szansę zaprezentować się szerokiej publiczności.



Jaka nagroda czeka zwycięzców w konkursie?

Rywalizacja w konkursie toczy się przede wszystkim o statuetkę Nalepy, jednak nagrodą jest również możliwość występu podczas kolejnej edycji Rockowej Nocy oraz określona liczba godzin w profesjonalnym studiu nagraniowym.



Nieodłącznym elementem festiwalu Rockowa Noc jest koncert gwiazdy. Dla rzeszowskiej publiczności zagrały już między innymi zespoły: Oddział Zamknięty, IRA, COMA, TSA, KSU, Acid Drinkers czy Proletaryat.



Gwiazdą tegorocznej edycji będzie grupa Illusion.



XIII edycja rywalizacji o statuetkę Nalepy już 22 września.



