Office 365. Jeden pakiet dostępny na tablet, komputer i smartfona. Idealne rozwiązanie dla przedstawiciela handlowego

Usługa Office 365 to nowsza wersja popularnego pakietu biurowego – Office. O ile pakiet pudełkowych może być dość kłopotliwy dla użytkowników mobilnych (pracujących głównie w samochodzie), którzy korzystają z kilku urządzeń, o tyle wersja Office 365 została dla nich wręcz stworzona.

Podstawową zaletą Office 365 jest środowisko chmurowe. Oznacza to, że wszystkie programy otwierane są bezpośrednio z serwerów Microsoft, bez konieczności instalowania. Dzięki OneDrive (o pojemności aż 1TB na użytkownika) możemy dodatkowo przechowywać pliki, które uruchomimy w dowolnym miejscu z dostępem do sieci.

W jakich miejscach można korzystać z Office 365?

Office 365 dostępny jest dla systemów Windows/Mac, Android oraz iOS. Oznacza to, że poza PC usługę możemy uruchomić na laptopach, smartfonach czy tabletach. Ze względu na chmurę, nasz postęp pracy jest momentalnie zapisywany. Oznacza to, że plik możemy tworzyć w biurze (na laptopie), potem sprawdzić w czasie postoju przed firmą klienta na smartfonie, a następnie pokazać klientowi na tablecie. Pozwala to zaoszczędzić czas na przenoszenie plików i uniknąć tego, że zapomnimy zabrać ze sobą pendrive czy komputer z danymi.

Microsoft w usłudze Office 365 zapewnia dostęp do najnowszych, stale aktualizowanych wersji programu. Korzystać możemy oczywiście ze standardowych usług, jak edytor tekstowy – Word, program do tworzenia prezentacji - PowerPoint czy arkusz kalkulacyjny – Excel, a także bardziej zaawansowanych – Power BI narzędzie do analizy biznesowej czy StaffHub – aplikacja do zarządzania czasem.

Dodatkowe funkcje Office 365

Kalendarz połączony z Outlookiem – pozwala na zaplanowanie pracy, przypomnienia dla klientów i przełożonych,

OneDrive – przechowywanie plików, które będziemy mieć zawsze „pod ręką”,

Microsoft Teams – szybka komunikacja, także wideo.

Office 365 został przygotowany także z myślą o przedstawicielach handlowych. Dzięki usłudze Teams w łatwy sposób pracownik może uczestniczyć w zadaniach przypisywanych przez przełożonych. Teams pozwala również na komunikowanie się, a także sprawdzanie statusów poszczególnych działań. OneDrive umożliwia dostęp do współdzielonych materiałów, np. o danym produkcie, czy procedur firmowych, a Outlook łączy wszystkie funkcjonalności wysyłając powiadomienia o zmianach w realizacji zadań w Teams czy zbliżającym się spotkaniu.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod (O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.