Office 365. Jak wykorzystać aplikacje od Microsoft w firmie?

Office 365, czyli internetowa wersja pakietu Office, z pozoru wygląd podobnie do starszej wersji „pudełkowej”. Z czasem możemy dostrzec, że różnic jest sporo i działają one na korzyść Office 365, który jest dostępny w chmurze. Wersja 365 otwierana jest bezpośrednio z serwerów Microsoft, co oznacza, że ze wszystkich możliwości korzystać możemy z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

Office 365 to tak naprawdę całe środowisko pracy zaczynające się od skrzynki pocztowej – Outlook, przez edytor tekstowy - Word, arkusz kalkulacyjny – Excel, aż po programy do zarządzania zespołem – Teams czy chronienia wrażliwych danych - Data Loss Prevention (DLP). Warto wspomnieć, że wszystkie programy są ze sobą połączone, dlatego możemy np. z poczty Outlook przejść na wideokonferencje na Teams i w tym samym czasie przesłać plik z OneDrive.

Co daje nam pakiet Office 365 w firmie?

Oszczędność czasu – po zalogowaniu się na konto Office 365 każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich wykupionych usług. Nie trzeba wyszukiwać programów, konwertować plików czy szukać rozwiązań. Wszystko mamy „pod ręką” wraz z pomocą techniczną Microsoft.

Mobilność – z pakietu możemy korzystać na pięciu urządzeniach jednocześnie. Na przykład ważny raport możemy przygotowywać w pracy, na komputerze stacjonarnym, kończyć w taksówce – poprzez smartfona – a na koniec sprawdzić korzystając z tabletu.

Wydajność pracy – nasi współpracownicy mogą razem z nami równocześnie edytować pliki. W ten sposób możemy pracować wspólnie, bez groźby nadpisania pracy i utracenia części danych.

Możliwości Office 365 w firmie

Zaletą Office 365 jest to, że działa w chmurze. Dzięki temu wszystkie usługi dostępne są „pod ręką”. Pliki zapisywane w OneDrive (w pakiecie jest aż 1TB na użytkownika) możemy otworzyć w dowolnej lokalizacji. Zapisywanie w chmurze umożliwia współpracę z wieloma osobami, bez konieczności wysyłania poprzednich wersji pliku czy dodatkowych informacji. Wspólnie edytować możemy np. edytor tekstowy – Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do tworzenia notatek – OneNote.

Office 365 daje również możliwość zarządzania zespołem na różnych poziomach. Microsoft Teams służy do komunikowania i tworzenia sprawozdań z realizacji zadań. W tej sposób różne grupy robocze mogą pracować nad zadaniem, szybko wymieniając się informacjami czy plikami (z użyciem OneDrive). Microsoft Planner pozwoli w prosty sposób zaplanować pracę zespołu, a Project Online umożliwi całościowe zarządzanie większym projektem. Połączenie ze skrzynką pocztową Outlook i kalendarzem pozwala na bieżące przypomnienia e-mailowe o stanie pracy, organizowanie spotkań i rezerwowanie salek.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod (O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.