Odkryte baseny ROSiR w Rzeszowie już otwarte! Żwirownia wkrótce także. Znamy ceny biletów

Baseny przy ulicy Pułaskiego w Rzeszowie były nieczynne od września.

- Co prawda pogoda jest jeszcze kapryśna, ale z każdym dniem robi się cieplej i na wniosek mieszkańców postanowiliśmy nie czekać dłużej z otwarciem basenów

- mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Do końca maja z odkrytych basenów w Rzeszowie nich korzystać w godzinach od 10 do 18. Od czerwca będą czynne między godziną 9 a 20.

- Sezon kąpielowy potrwa tu do końca sierpnia, ale jeśli we wrześniu będzie słonecznie i ciepło, przedłużymy go – mówi Maciej Chłodnicki.

Na basenach pojawią się foodtrucki

Na kąpielisku przy ulicy Pułaskiego do dyspozycji na razie jest tylko basen rekreacyjny. Od czerwca działać będą już wszystkie cztery i wodny plac zabaw.

W tym sezonie staną tu także cztery foodtrucki, w których jedzenie i napoje będzie można kupić wzdłuż ściany hali sportowej. Zaplecze gastronomiczne uzupełnią punkty gastronomiczne zlokalizowane w starym budynku szatniowym.

Ceny biletów na basen bez zmian

Ceny biletów na baseny ROSiR pozostały bez zmian. Normalny kosztuje 12 zł, ulgowy 8 zł, a dzieci do lat 7 wchodzą za 3 zł.