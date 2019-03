Od maja w Rzeszowie zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Średnio 5 zł więcej za osobę

Stawki ustalono w oparciu o ostatnią ofertę, jaką w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Za okres od kwietnia do końca roku wynosi ona 31,6 mln zł, ale dodatkowe 9 mln zł miasto musi dopłacić za usługi wykonane w styczniu, lutym i marcu. Łącznie daje to 40,6 mln zł rocznie.

Segregacja śmieci się opłaca

Ile zapłacimy według nowych stawek? Dla zabudowy jednorodzinnej stawki zaczynają się od 20 zł za gospodarstwa jednoosobowe i 40 zł za dwuosobowe. Jeśli w domu mieszkają 3 osoby, opłata wyniesie 55 zł, dla 4 osób - 66 zł, a dla 5 i więcej - 85 zł miesięcznie. Te stawki dotyczą tych mieszkańców, którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Jeśli ktoś nie segreguje śmieci, zapłaci od 30 zł za 1 osobę, przez 60 zł za gospodarstwo 2-osobowe, 83 zł za 3-osobowe, 99 zł za 4-osobowe i 128 zł za zamieszkane przez 5 i więcej osób.

W blokach opłaty za zbiórkę selektywną wyniosą: 15 zł (1 osoba), 28 zł (2 osoby), 41 zł (3 osoby), 52 zł (4 osoby), 63 zł (5 i więcej osób). Wyższe stawki zapłacą ci, którzy nie będą segregować odpadów. Wyniosą one: 23 zł (1 osoba), 42 zł (2 osoby), 62 zł (3 osoby), 78 zł (4 osoby) i 95 zł (5 i więcej osób).

Zmiany w odbiorze śmieci w Rzeszowie

Wcześniej, podczas lutowej sesji radni uchwalili nowe zasady wywozu odpadów. Np. z domów jednorodzinnych metale, papier i tworzywa sztuczne będą odbierane raz w miesiącu, a nie jak do tej pory - co drugi tydzień. Po szkło śmieciarka przyjedzie raz na 2 miesiące. Odpady biodegradowalne, które MPGK odbierało raz w tygodniu, będą odbierane raz na 2 tygodnie. Odpady zmieszane i te, które nie podlegają biodegradacji jak do tej pory - raz na tydzień. Z zabudowy wielorodzinnej szkło ma być odbierane co 2 miesiące, a metale, papier i tworzywa sztuczne co 2 tygodnie (do tej pory raz w tygodniu).

Taka sama częstotliwość jest zaplanowana dla śmieci biodegradowalnych. Dwa razy w tygodniu śmieciarka przyjedzie po odpady mieszane i niepodlegające segregacji.

Nowe ceny i zasady odbioru odpadów wynikają ze zmian, jakie wprowadza rozporządzenie ministra środowiska. Mieszkańcy muszą teraz segregować odpady na 5 frakcji, a nie jak do tej pory - 2. Część odpadów, które do tej pory były wywożone na składowiska, trzeba teraz oddawać do zakładów, które będą je spalać. To oznacza wyższe koszty ich zagospodarowania. M.in. z tego powodu Rzeszów dwukrotnie unieważniał przetarg na wywóz i zagospodarowanie śmieci. Rozstrzygnięto go dopiero za trzecim razem, kiedy po decyzji radnych zmniejszającej liczbę kursów śmieciarek udało się nieco obniżyć koszty. A te zgodnie z prawem w całości muszą być pokryte przez mieszkańców.

W Przemyślu od nowego roku zmieniły się tylko ceny. Opłaty wzrosły z 11 na 14 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych oraz z 17 na 20 zł od osoby za niesegregowane. Wyższe są też stawki za wywóz śmieci gromadzonych w pojemnikach. Selekcja odbywa się na dotychczasowych zasadach, które zmieniono już wcześniej.

W Krośnie od 1 stycznia mieszkańcy weszli w nowy system segregacji odpadów. Zamiast worków w 3 kolorach mieszkańcy otrzymuje je w 5.

