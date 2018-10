XVI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha” rozpocznie się już we wtorek.

Festiwal odbędzie się w dniach 2 – 3 października 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego 51 i w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego przy ul. Chopina 30 w Rzeszowie. Koncert festiwalowy z udziałem zagranicznych zespołów tanecznych rozpocznie się o 18.00 we wtorek. Prezentacje konkursowe odbędą się o 13.30 do 16.00. O godz. 19.00 zacznie się koncert galowy z wręczeniem nagród.Program:- 2 października, godz. 18 - wstęp wolny - 3 października, godz. 19 – wstęp za okazaniem wejściówek (do odebrania w MDK ul. Osmeckiego 51, w godz. 8 - 15, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej – tel. 17 748 38 91, 93).WIDEO: Potańcówka dla Seniorów. Impreza na bulwarach w Rzeszowie