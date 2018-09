Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w opodatkowaniu kryptowalut. Projekt zawiera zarówno rozwiązania kierowane do osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Celem wprowadzanych regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od obrotu kryptowalutami.

Opodatkowanie kryptowalut - planowane zmiany w 3 kwartale tego roku

Rząd po konsultacjach z branżą postanowił uregulować kwestię walut wirtualnych i zaliczyć przychody osiągane z obrotu walutami wirtualnymi (kryptowalutami) do przychodów z kapitałów pieniężnych. Oznacza to zmniejszenie obciążeń podatkowych do 19-proc.

Firmy z branży kryptowalut emigrują z Polski

Na braku odpowiednich przepisów po raz kolejny traci polski budżet.

Do tej pory Ministerstwo Finansów rzucało kłody pod nogi obywatelom inwestującym m.in w bitcoina oraz firmom działającym w obszarze kryptowalut. Doprowadziło to do exodusu m.in. polskich giełd kryptowalut, które opuściły Polskę i kontynuują swoją działalność w bardziej przyjaznych miejscach - w Wielkiej Brytanii czy na Malcie.Obowiązujące do tej pory przepisy dot. opodatkowania obrotu kryptowalutami były uznawane przez ekspertów za mało przyjazne. Osobom handlującym kryptowalutami w Polsce groziło do 32-proc. podatku, dodatkowo Ministerstwo Finansów sugerowało konieczność odprowadzenia 1-proc. podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) od każdej transakcji, co dla osób dokonujących wielu transakcji oznaczałoby powstanie zobowiązań podatkowych wielokrotnie przekraczających zysk z danej transakcji. Doprowadziło to do chaosu wśród inwestorów i dużych problemów z realną oceną należnego podatku.Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat). Proponowane przez polski rząd zmiany idą w dobrym kierunku, jednak wciąż nie stwarzają preferencyjnych warunków do rozwoju branży kryptowalut nad Wisłą.[sndv]Brak przejrzystych przepisów i odpowiednich regulacji oraz wysoka biurokracja skłoniły właścicieli firm działających w branży kryptowalut do przeniesienia działalności do innych krajów.O dużym braku konsekwencji wskazuje ciąg zdarzeń związany z polską giełdą BitBay, wycenianą na ponad 1 miliard złotych. Jeszcze na początku 2018 roku roku Komisja Nadzoru Finansowego umieściła giełdę kryptowalut BitBay na liście ostrzeżeń publicznych, co w konsekwencji doprowadziło w maju 2018 rok do przeniesienia spółki na Maltę.Na początku czerwca tego roku prezes BitBay Sylwester Suszek otrzymał od KNF zaproszenie do grupy roboczej ds. kryptowalut oraz technologii blockchain.Wielka Brytania już w tej chwili stwarza przyjazne warunki dla branży kryptowalut poprzez proste i przejrzyste przepisy dotyczące rozliczania podatku od obrotu kryptowalutami.Wykorzystują to polscy traderzy, którzy coraz częściej zakładają brytyjską spółkę limited do prowadzenia operacji na rynku kryptowalut.Powołanie spółki w Wielkiej Brytanii jest o wiele prostsze niż rejestracja działalności w Polsce i nie jest konieczna wizyta w Wielkiej Brytanii. Do spółki wystarczy jeden udziałowiec, a pozwala ona w legalny sposób i korzystny finansowo obracać kryptowalutami oraz wymieniać jest na waluty FIAT, co jest jedną z głównych zalet spółki limited dla traderów. Dyrektorom spółki przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 11 850 funtów (około 58 tysięcy złotych).Dodatkowo udziałowiec spółki może wypłacić 2000 funtów (około 9700 złotych) rocznie w formie nieopodatkowanej dywidendy od zysku spółki. Opodatkowanie handlu kryptowalutami odbywa się podobnie do handlu tradycyjnymi walutami fiducjarnymi – brytyjska spółka limited płaci podatek od zysku. Podatek CIT w UK wynosi 19-proc. (brytyjski rząd zapowiedział jego zmniejszenie do 17-proc. w 2019 roku).