Czeka nas rewolucja w nowym kodeksie pracy 2019. Teraz pieniądze za nadgodzinowe godziny pracy trafią na specjalne konto, a nie do pracownika. O tym co zrobić z tymi środkami, zadecyduje pracodawca. Pieniądze za nadgodziny będzie on mógł wypłacić w kilku przypadkach. Dalsza część artykułu poniżej.

Nowy kodeks pracy 2019 NADGODZINY. Będą duże zmiany

Nowy Kodeks Pracy 2019 zakłada, że pieniądze za nadgodziny nie trafią bezpośrednio do pracownika, tylko na specjalny rachunek, którym zarządzać będzie pracodawca. Pieniądze za nadgodziny pracodawca będzie mógł wypłacić w kilku przypadkach, regulowanych przez nowy kodeks pracy.



Nowy Kodeks Pracy 2019: Kiedy dostaniemy pieniądze za wypracowane nadgodziny?

Fundusze zgromadzone na specjalnym koncie, według zmian w Kodeksie Pracy 2019 mogą zostać rozdysponowane w następujący sposób:

Pracodawca może wysłać swojego pracownika na bezpłatny urlop

Obniżyć wymiar czasu pracy i różnice wypłacać z środków zgromadzonych za nadgodziny

Pracownik będzie mógł wystąpić o bezpłatny urlop, ale zgodę na to będzie musiał wyrazić pracodawca



Konto, na którym według przepisów zawartych w nowym Kodeksie Pracy będą zbierane pieniądze za nadgodziny zostanie zamknięte wraz z rozwiązaniem umowy. Wtedy pracodawca powinien wypłacić pieniądze pracownikowi, jednak w praktyce będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy i płacić mu za pracę z rachunku nadgodzin.



Nowy kodeks pracy 2019: Jakie zmiany?

Kodeks pracy 2019 zakłada szereg zmian. Wiele z nich dla znacznej liczby osób okaże się nie lada zaskoczeniem. Jedną z najważniejszych dotyczy urlopów. Co się konkretnie zmieni w tej kwestii?



Nowy Kodeks Pracy przewiduje jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy czy wykształcenia. Będzie to 26 dni w roku kalendarzowym. Teraz urlop można "chomikować", po zmianach w Kodeksie Pracy 2019, takiej możliwości nie będzie.



Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 zakładają, że niewykorzystany urlop nie będzie się zbierał, tylko przepadnie





Nowy Kodeks Pracy nie zmienia natomiast kwestii czasu pracy. Pracować będziemy nadal

Pięć dni w tygodniu,

Po 8 godzin

do daje w sumie:

