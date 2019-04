Nowy kompleks bloków mieszkalnych w Rzeszowie będzie się składał z sześciu budynków. Cztery z nich zostaną wybudowane bliżej zalewu. Będą miały po 6 kondygnacji. Dwa budynki od strony ul. Kwiatkowskiego urosną do 12 kondygnacji. Łącznie powstanie tu 296 mieszkań o powierzchni od 29 do ponad 100 metrów kwadratowych. Budowa rozpocznie się jeszcze tej wiosny i potrwa do II kwartału 2021 roku.

Archiwum firmy DevelopRes