Nowa platforma S/4HANA: nie warto czekać na zmianę.

Z zaufaniem nowym technologiom wiążą się koszty rozpoznania technologii, testów, utworzenia działu badawczego, a także ryzyko niepowodzenia. Dlatego nie wszystkie firmy są gotowe podjąć to ryzyko. Co więcej, niektóre wybierają strategię przeczekania, świadomie podążając tradycyjną, utartą ścieżką. Zdarza się jednak, że firma nie ma wyboru i musi sięgnąć po nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzieje się tak na przykład gdy producent systemu informatycznego z którego firma korzysta decyduje o zmianie technologii na nowszą, informując firmy o zaprzestaniu utrzymania starych systemów i konieczności migracji na nową wersję systemu. Ten przykład dotyczy dużych i średnich firm korzystających z systemów SAP ERP, które powoli są zastępowane przez nowoczesną platformę S/4HANA.

Dlaczego tak wcześnie?

Jak zapowiedział producent systemów SAP, wsparcie użytkowników i utrzymanie systemów będzie gwarantowane jedynie do 2025 roku. Czasu na przeniesienie się na nową platformę S/4HANA jest dużo tylko pozornie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce jest ok. 1,5 mln firm korzystających z systemu SAP, dostawców wdrażających jest około dwudziestu, a projekt trwa w najbardziej optymistycznej sytuacji przynajmniej pół roku. Dlatego warto jak najszybciej rozpocząć rozmowy z partnerami oferującymi migrację na nową wersję systemu, aby możliwie wcześnie zarezerwować sobie czas partnera wdrożeniowego.

Dlaczego tak długo?

Przeniesienie systemu na nową wersję to nie jest automatyczna aktualizacja. Przede wszystkim migrację na S/4HANA należy przemyśleć i zaplanować, zarówno pod kątem biznesowym jak i technologicznym. W przypadku gdy poprzedni system był bardzo rozbudowany, najbardziej opłacalną decyzją z finansowego punktu widzenia może być reimplementacja systemu lub jego transformacja. Podczas podejmowania decyzji brane są pod uwagę kwestie finansowe, czas trwania projektu, posiadane zasoby, ryzyko, podział odpowiedzialności i obowiązków między firmą a partnerem wdrożeniowym, rodzaj serwerów na których utrzymywane będzie nowe rozwiązanie (chmura lub stacjonarne).

Oczekiwana nagroda

Migracja na nową platformę jest wyzwaniem, to fakt. Jednak nagrodą po trudach związanych z projektem jest nieporównywalnie efektywne, błyskawicznie działające rozwiązanie (operacje których wykonanie na starym systemie trwa kilkadziesiąt minut, dzięki platformie HANA odbywa się w sekundę). Co więcej, dzięki zastosowaniu technologii Fiori widok jest prosty i intuicyjny, pozwalający zapomnieć setki stosowanych dotychczas skomplikowanych poleceń, komend i skrótów. Dzięki S/4HANA firma otrzymuje zatem nieporównywalnie efektywne rozwiązanie, wyposażone w jedne z ważniejszych wartości nowoczesnego systemu IT: szybkość, intuicyjność, skuteczność.