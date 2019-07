Niesprawne samochody zatruwają Rzeszów. Analiza spalin ma odpowiedzieć, jak bardzo

Z danych urzędu miasta wynika, że liczba samochodów zarejestrowanych w Rzeszowie przekroczyła już 130 tysięcy. W dni powszednie po najbardziej ruchliwych ulicach porusza się nawet 20 tysięcy aut. Z kolei liczbę pojazdów przyjeżdżających do miasta z okolicznych miejscowości szacuje się na około 50 tysięcy dziennie. To wszystko sprawia, że emisja spalin jest coraz większym problemem. Jej obniżenie jest głównym celem realizacji programu transportowego miasta, który polega na rozbudowie dróg i wymianie autobusów na ekologiczne. Miasto kupiło ich już ponad 130 i przetarg na kolejne właśnie został ogłoszony. To przede wszystkim 10 pojazdów elektrycznych i kilkadziesiąt zasilanych czystym, sprężonym gazem ziemnym CNG.

- mówi Maciej Chłodnicki.

W tym celu Rzeszów kupił urządzenia służące do pomiaru składu i zadymienia spalin, które przekazał policjantom z komendy miejskiej. Tylko w tym roku dzięki nim zatrzymano dowody rejestracyjne ponad 120 samochodów, które nadmiernie zatruwały środowisko. Teraz miasto przymierza się do wprowadzenia kolejnej nowości, która była testowana przez 3 dni w rejonie mostu zamkowego i ul. Warszawskiej. - Nasz sprzęt to nowatorskie rozwiązania umożliwiające zdalny pomiar emisji spalin pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Pomiary są wykonywane w trakcie normalnego ruchu ulicznego bez konieczności zatrzymywania pojazdów do kontroli. System wykorzystuje zjawisko absorpcji promieniowania ultrafioletowego oraz podczerwonego przez mierzone zanieczyszczenia. Badanie pojedynczego pojazdu trwa poniżej jednej sekundy, co umożliwia kontrolę kilku tysięcy pojazdów dziennie przez jeden system monitorujący - mówi Michał Poterek z firmy TurboSpec, która nieodpłatnie przeprowadziła badania w Rzeszowie.