Mimo apelów Straży Miejskiej mieszkańcy Rzeszowa nadal palą liście na swoich posesjach, zamiast oddać je do punktów zbiórek.

Do naszej redakcji Czytelnik nadesłał zdjęcia zadymionego miasta. Postanowiliśmy zainterweniować.



W Biurze Prasowym Urzędu Miasta Rzeszowa dowiedzieliśmy się, że Straż Miejska do tej pory wystawiła 12 mandatów, w związku z nielegalnym paleniem odpadów zielonych. Za nielegalne palenie traw grozi kara do 500 zł grzywny.



Gdzie i w jaki sposób można zagospodarować tego typu odpady?



Odpady zielone należy zapakować do specjalnych brązowych worków (worki można zakupić w cenie 3 zł, u kierowców śmieciarek, w Biurze Obsługi Klienta MPGK przy al. Sikorskiego 428 lub w Punkcie Informacyjnym ZTM przy ul. Lisa Kuli 20) i zawieść je do specjalnego punktu zbiórki. W Rzeszowie znajdują się takie dwa: na ulicy Ciepłowniczej 11 i Sikorskiego 428. Bez dodatkowych opłat. Są one czynne we wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 10-18. Należy jednak pamiętać o limitach. W ciągu roku nie możemy oddać więcej niż 180 worków o pojemności 120 litrów.



