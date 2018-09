W niedzielę wieczorem zginął 20-letni piłkarz Stali Rzeszów - Krystian Popiela. W miejscowości Wola Wielka, jego auto wypadło z drogi.

Informację o tragicznym wypadku swojego piłkarza potwierdził trener Stali Janusz Niedźwiedź.- Krystian Popiela zginął w wypadku samochodowym – mówi Janusz Niedźwiedź. – Trudno było nam w to uwierzyć, ale potwierdził to jego wujek. Samochód Krystiana wypadł przez barierki, przekoziołkował.informację, na stronie internetowej i na Facebooku, opublikował też klub Stal Rzeszów.Krystian miał 20 lat. Do Stali Rzeszów trafił tego lata z Unii Tarnów. Popiela urodził się w Tarnowie, ale mimo młodego wieku występował już w kilku klubach z Polski oraz Grecji i Włoch. Jako junior trenował i grał w greckich klubach AO Fivos Varis i Olympiakosie SFP Pireus. Potem trafił do warszawskich Białych Orłów, a następnie Polonii Warszawa. Był też zawodnikiem drużyn młodzieżowych Cagliari Calcio, a potem Wisły Płock, w barwach której zadebiutował w ekstraklasie. Poprzedni sezon grał najpierw w Olimpii Grudziądz, a wiosną w reprezentował Unię Tarnów.W obecnym sezonie Krystian wystąpił w czterech spotkaniach drużyny z Rzeszowa. W meczu ze Spartakusem Daleszyce wyszedł w podstawowym składzie.