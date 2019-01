"Nie zagubić talentu" - nagrodzono ponad 200 najzdolniejszych uczniów z Podkarpacia

Nagrody przyznawane są już od 11 lat, przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w ramach programu „Nie zagubić talentu”. Pod uwagę brane są osiągnięcia z ubiegłego roku szkolnego.

W tym roku wyróżnionych zostało ponad 200 młodych ludzi z podkarpackich szkół. Za wybitne osiągnięcia naukowe, jak i artystyczne otrzymali nagrody pieniężne. W zależności od sukcesów przyznano stypendia jednorazowe – od 800 do 2000 zł lub miesięczne w wysokości 300 zł na obecny rok szkolny.

Wyróżnieni uczniowie nagrody odebrali podczas poniedziałkowej uroczystej gali w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Udział w uroczystości oprócz laureatów wzięli ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także m.in. członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, eksperci artystyczni i przedstawiciele Kuratorium Oświaty.

-Dzisiejsza uroczystość to podsumowanie waszej ciężkiej pracy, służy waszej przyszłości, ale przy okazji przyszłości Podkarpacia – zaznaczył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Na koniec pogratulował nagrodzonym i życzył dalszych sukcesów.

Karol Jurasz, który obecnie jest w I klasie Liceum Ogólnokształcącego, nagrodę otrzymał za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki i języka polskiego.

- Taka nagroda to docenienie moich umiejętności i mojej wiedzy, zapracowałem sobie na to i cieszę się ze to zauważono – mówił.