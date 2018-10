Dziś, 01.10., rozpoczyna się nowy rok akademicki. Studia są ważne, ale nie oznaczają prostej drogi do sukcesu. Oto ranking tych, którzy nie mają wyższego wykształcenia, a zarabiają mnóstwo pieniędzy. To artyści, wynalazcy, politycy i przedsiębiorcy. Ich droga do sukcesu nie zaczęła się w szkolnej ławie. Zaryzykowali, poszli za marzeniem i udało im się dojść do sławy i pieniędzy. Bez wykształcenia można zostać nawet prezydentem!

Czy każdy prezes firmy ma wykształcenie wyższe? Okazuje się, że nie. Szefowie prawdziwych gigantów na rynku, np. takich firm jak Microsoft, nie skończyli studiów. Wielu muzyków, którzy odnieśli spektakularny sukces w branży, nie ma nawet matury.



