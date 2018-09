Katarzyna Herman, Jan Wieczorkowski, Olga Kalicka i Mateusz Damięcki ambasadorami kampanii z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Już 19 września pojawi się pierwszy film zapowiadający kampanię „Wolność liczy się w każdym wieku”, która promuje obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Katarzyna Herman, Jan Wieczorkowski, Olga Kalicka i Mateusz Damięcki w cyklu powstańczych filmów odkryją przed Polakami karty historii jednego z naszych największych zwycięskich powstań, z którego nie tylko Wielkopolanie mogą być dumni.



„Naszym celem jest, aby każdy Polak usłyszał o Powstaniu przynajmniej raz”, mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. „Ta historia na to zasługuje!” – dodaje organizator głównych obchodów

100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.



Od premiery filmu z udziałem wszystkich aktorów, co mniej więcej dwa tygodnie, pojawiać się będą kolejne spoty, dzięki którym przeniesiemy się do wydarzeń z przełomu lat 1918/1919. Kulminacja kampanii przypada

27 grudnia – to dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego, któremu dedykowana jest strona www.27grudnia.pl.



„Dopiero wróciłem z frontu. Jeszcze nie zdążyłem walczyć. A tu? Wybucha powstanie! My, młodzi

z Towarzystwa Sokół, rwaliśmy się do walki. Rozpierała nas myśl o wolności!” – tymi słowami Mateusz Damięcki, który wciela się w rolę powstańca, zaczyna swoją opowieść o Powstaniu Wielkopolskim.



Będzie to jeden z czterech artystycznych filmów z udziałem ambasadorów, w których aktorzy opowiedzą

o powstaniu widzianym oczami postaci historycznych. Ignacy Jan Paderewski, Józef Dowbor-Muśnicki, Leon Prauziński, szeregowy powstaniec – to tylko cztery z tysięcy bohaterskich postaci związanych z wielkopolską insurekcją.



„Przygotowując się do roli, dużo czytałem o powstaniu i byłem pod wielkim wrażeniem dokonań Wielkopolan.

W innych regionach kraju wciąż tak mało wiemy o tym, że podczas gdy w listopadzie 1918 roku większość Polaków cieszyła się już wolnością, Wielkopolanie gotowali się do walki o niepodległość i powrót tej ziemi do odrodzonej po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej” – mówi Mateusz Damięcki o przygotowaniach

do kampanii.



W drugiej odsłonie kampanii, na przełomie listopada i grudnia, tematem kolejnych czterech filmów z aktorami będzie wolność - która tak jak i hasło kampanii - buduje pomost między pokoleniami.



„Obchody 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego to także nasze podziękowanie za wolność, która liczy się dla nas dziś tak samo, jak dla tych, którzy o nią walczyli. Ważna jest dla każdego z nas, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania i to, czym na co dzień się zajmujemy. Potrzebujemy jej, by tworzyć i by żyć tak, jak chcemy. To ważne” – mówi Katarzyna Herman.



Wszystkie filmy dostępne będą kanale Powstanie Wielkopolskie - 27 grudnia 1918 na YouTubie oraz na profilu @27grudnia-Powstanie Wielkopolskie na Facebooku.



Organizatorem głównych obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.