Jan Miodek

Rzecz o języku

Rozkmina



W szkicu Krzysztofa Vargi o twórczości Adama Bahdaja czytam: „Każdy z rezolutnych bohaterów zajmuje się nieustanną, jak byśmy dziś powiedzieli, rozkminą wszelkich problemów”.



Mamy tutaj rozkminę – rzeczownik rodzaju żeńskiego utworzony przyrostkiem „-a” od czasownika rozkminiać: rozkmina od rozkminiać – tak jak narada od naradzać (się), wypłata od wypłacać, zapłata od zapłacić, podnieta od podniecać, porada od poradzić, nasada od nasadzać, posada od posadzić, rozsada od rozsadzać czy przesada od przesadzać. Pisze Varga o „rozkminie wszelkich problemów”, czyli o „wyjaśnianiu wszelkich problemów”, „pojmowaniu, rozumieniu wszelkich problemów”.

Bo owa popularna w slangu młodzieżowym rozkmina to właśnie „próba zrozumienia lub rozwiązania czegoś, głównie jakiegoś problemu” (nie podobała mi się jej rozkmina, ja rozumiem temat zupełnie inaczej; kobieta tak beznadziejnie tłumaczy chemię, że pozostała nam już tylko własna rozkmina), „problem do zrozumienia lub rozwiązania” (wyglądasz dziwnie, masz jakąś rozkminę?; ciągle mnie trzyma ta rozkmina: rzucić ją czy nie?).



Do rzeczownika tego przeszło znaczenie jego podstawy słowotwórczej, czyli czasownika rozkminiać – „zastanawiać się, głównie próbować zrozumieć lub rozwiązać problem”: cały wieczór rozkminialiśmy, dlaczego nasze współlokatorki się do nas nie odzywają; studenci nie mogli rozkminić zachowania wykładowcy, który bez słowa wyszedł z sali; nie wiem, jak to zrobić, jeszcze tego nie rozkminiłem; właśnie rozkminiam działanie tego urządzenia; rozkminiam to już od godziny i nic nie przychodzi mi do głowy; Marta od godziny próbuje rozkminić zadanie z geometrii; musimy rozkminić, o co w tym chodzi; muszę rozkminić ten program; wciąż nie mogę rozkminić, jak to jest zrobione; rozkminiłem w końcu, o co chodzi w tym filmie i czemu wszyscy chcą go zabić! (przykłady ze „Slangu UG. Słownika slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego” z roku 2010 pod red. prof. Macieja Widawskiego; miałem przyjemność być jego recenzentem wydawniczym).



