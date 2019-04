Natasza Urbańska wystąpiła z okazji finału 9. edycji festiwalu "Piosenka w Meloniku" [GALERIA]

- Dowiedziałam się o festiwalu w Rzeszowie do mojej nauczycielki muzyki. Powiedziała mi: „Gosia spróbuj zobaczysz, a nóż wygrasz”. Jest wiele takich konkursów w Polsce i wszystko zależy od jurorów. Ostatnio z tą samą piosenką wystąpiłam w Piwnicy Pod Baranami z tą samą piosenką i zajęłam trzecie miejsce.

- Nie myślałam, że cokolwiek zdobędę. Ja z moją mamą byłam nastawiona, że wracamy po przesłuchaniach do Krakowa. Nawet miałyśmy już kupiony bilet - opowiadała nam zwyciężczyni.

Gosia jest stałą bywalczynią konkursów muzycznych w Polsce. Zapytaliśmy ją, czym wyróżnia się „Piosenka w Meloniku”.

- Atmosfera tutaj jest wspaniałą. W życiu nie poznałam, na żadnym festiwalu tak wspaniałych uczestników. Ja jestem w ogromnym szoku. Tutaj ludzie są tacy mili, tacy nastawieni pozytywną energią. Jury, które ma czas, żeby porozmawiać z uczestnikiem – docenia imprezę krakowianka.

Zdradziła, że kiedy podeszła do jurorów, z pytaniem, co mogłaby zmienić, ci odpowiedzieli, że nic i żeby pamiętała, aby nie opadać na laurach.

Janowski ze sceny powiedział, że „Piosenka w Meloniku" jest „oczkiem w głowie” zastępcy prezydenta Rzeszowa Stanisława Sienki.

- Pamiętam, trzy lata temu pan Robert był jurorem i ja mówiłem, że należałoby tych jurorów wykorzystać i zrobić taki finał jak był rok temu. Wtedy na scenie śpiewał Robert Janowski, a dziś Natasza Urbańska. Myślę, że jest to przepiękny festiwal. Który należy rozwijać i pielęgnować, bo ci młodzi artyści przyjeżdżają z całej Polski. Za rok ten finał musimy zorganizować w Filharmonii Podkarpackiej. Myślę, że stać nas na to – ocenia Sienko.

To spory „awans” imprezy, bo, jak wspomina prezydent, na w pierwszych latach odbywania się konkursu, nagrody były wręczane w ratuszu.

Galę finałową, która odbyła się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprowadził Robert Janowski. Były prowadzący programu „Jaka to melodia” i przewodniczący jury festiwalu. Janowski na scenie nie krył entuzjazmu zaproszeniem do Rzeszowa. Niestety nie obyło się bez gaf. Pomylił on nazwisko dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury. Co więcej, myślał, że impreza jest darmowa, a wejście na imprezę było biletowane. – W Warszawie musielibyście zapłacić 150 zł, a tutaj macie za darmo – mówił po występie jednego z uczestników.

Po tym, jak zaprezentowano laureatów trzech pierwszych miejsc, zgromadzona publiczność mogła zobaczyć recital Nataszy Urbańskiej. Piosenkarka na scenie wykonała znane utworu musicalowe oraz przeboje takich gwiazd jak: Edith Piaf, Marlene Dietrich czy… Beyonce. Podczas przerw między piosenkami, Urbańska chwaliła się swoimi międzynarodowymi sukcesami. Jej występ bardzo spodobał się publiczności, która nie szczędziła braw. Wśród nich był zastępca prezydenta Rzeszowa.

- Bardzo podobał mi się rechital Nataszy Urbańskiej – mówił nam Stanisław Sienko. – Repertuar wspaniale dobrany do klimatu festiwalu. To znana artystka nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Myślę, że pani dyrektor Mariola Cieśla z RDK bardzo dobrze dobiera osoby do jury „Piosenki w Meloniku”.

Kategoria wiekowa 13-15 lat:

MIEJSCE I: Martyna Ćwik z Koszalina reprezentująca Centrum Kultury 105