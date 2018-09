Siostry Przybysz znowu razem. Fanów Natalii i Pauliny zelektryzowała wiadomość o ich wspólnej trasie "Przybysz-Przybysz". Z artystkami rozmawiamy o tym czy ze sobą rywalizują i co łączy oraz dzieli ich solowe projekty. Cały wywiad poniżej.

Dla mnie to moc wynikająca z komunikacji i wymiany doświadczeń kobiet.Zgadzam się. To, co odróżnia nas od mężczyzn w sferze komunikacji to to, o czym pisała przepięknie w swojej książce Rebecca Sollnit "Mężczyźni objaśniają mi świat". Kobietom nie są potrzebne wyraźne, racjonalne, określone rzeczy. Nie wszystko musi być logiczne i wymierzone czy opłacalne. Porozumiewamy się na wyższym poziomie intelektualnym - emocji, energii, intuicji. To jest naszą mocą i myślę, że to właśnie dlatego to kobiety powinny bardziej być u władzy. Niestety mają znacznie mniejszy popęd ku władzy.To mocna rzecz. Człowiek rodzi się obok drugiego człowieka i wychowuje w jednym miejscu, ma to same podłoże. To niepowtarzalne, aczkolwiek rodzeństwa różnie sobie radzą z tą więzią.Myślę, że to matka mu duży wpływ na to jak siostry ze sobą się dogadują. "Siostrzeństwo" jest czymś o co na pewno trzeba dbać. Wtedy jest jak kwiat. Rośnie i daje dużo szczęścia. Nawet jeśli siostry coś chwilowo poróżni, coś każe dążyć im do wyższej harmonii porozumienia.Tak, ale to nie jest problem. To pewien rodzaj gry. Każda gra polega na tym, że ktoś ma lepszą kartę, ktoś gorszą, a w następnej rundzie jakoś się to wszystko odwraca. To część zabawy. Nawet kiedy dzieci bawią się, trochę walczą. I to jest naturalne.Ale fakt, że każda z nas pozostaje w ruchu, czasami bardziej wzmożonym, czasami mniej sprawia, że jesteśmy zmotywowane do tego, aby nie zostawać w tyle.chyba najbardziej podziwiam to, czego czuję, że mnie samej brak. Myślę sobie np. że nie byłoby mnie stać na taką dozę asertywności. Natalia potrafi powiedzieć głośno, gdy czegoś się domaga.Ja w Paulinie podziwiam to, jak bardzo jest twórcza i że potrafi zrobić tyle rzeczy naraz. U mnie, żeby zasiąść do tworzenia jakiegoś utworu, wszystko musi się zgadzać. To jest prawdziwy dzień świra.Ja też muszę mieć powieszone pranie...Podziwiam to, jak Paulina niesamowicie się rozwija i jaką ma wiedzę na temat elektroniki i produkcji muzycznej. Jest samowystarczalna. Odważna w przełamywaniu schematu piosenek, których ja się z kolei trzymam. Zazdroszczę jej wyobraźni.Spontaniczny, ale też narastający w nas od wielu lat.Zawsze o tym marzyłyśmy, natomiast dopiero teraz otrzymałyśmy taką propozycję. Będzie wiele niespodzianek, dużo wspaniałych gości.Nie chcemy do końca robić dwóch oddzielnych koncertów, ale stworzyć na scenie wspólną przestrzeń. Będziemy tam grać swoje koncerty, ale też będziemy się na nich. przenikaćBędziemy szukać wspólnych momentów i wyjaskrawiać różnice.Słuchamy teraz wzajemnie swoich materiałów i zastanawiamy się, co można tam dodać. To świetny czas. Będzie też kilka niespodzianek dla naszych odwiecznych fanów. Ale wszystko w świeżutkich aranżacjach.Dopuszczam w swojej głowie jakiś procent szansy na to, że tak się wydarzy, ale na razie tego nie widzę.Na szczęście coraz częściej, choćby dlatego, że nasze dzieci chodzą do jednej szkoły. Zawodowo też robimy coraz więcej razem, w związku z czym poświęcamy dużą część tego czasu w hotelach czy w busie na prywatne rozmowy. Nadrabiamy czas.Tak, nasi rodzice też dużo pracowali, więc głównie bawiłyśmy się ze sobą. Całe dzieciństwo byłyśmy w tych samych przedszkolach, a potem szkołach.Opowiadamy podobną historię o podobnym przesłaniu. Odebrałyśmy to samo wychowanie i wyznajemy podobne wartości. Robimy to jednak w dwóch różnych językach. Paulina jest siostrą z przyszłości, a ja jestem siostrą z przeszłości, klasyki. Razem przemówimy do wszystkich (śmiech).Ja całe swoje życie twórcze walczę o to, żeby nie zajmować się biznesem i branżą. Taką rolę zostawiam menadżerowi.Ja mam wrażanie, że im dalej w "starość", tym pewne rzeczy nie są aż tak emocjonujące w sposób stresowy. Lata spędzone w branży robią swoje, skupiam się na szukaniu przyjemności nawet w pozornie stresowych sytuacjach.Moim zdaniem to jeden z najfajniejszych zawodów na świecie, kiedy cały czas twoja twórcza energia ma co robić. Jeżeli daje ci to radość to wspaniale, że jeszcze ktoś ci za to płaci i możesz pojechać na wakacje. Zachęcałabym swoje dzieci, bo jestem szczęśliwa, ale na pewno bym im tego nie narzucała. Uczą się muzyki, więc mają podłoże na przyszłość. Moja starsza córka ostatnio mówiła, że chciałaby zostać raperką.Ja zdecydowałam się zapisać swoją córkę do szkoły muzycznej tylko po to, żeby znała ten język. Bo muzyka jest - jak śpiewał Fisz - językiem wszechświata.Już tej jesieni muzyczne serca słuchaczy rozgrzeje seria dziesięciu wyjątkowych koncertów pod znakiem Natalii i Pauliny Przybysz. Na wspólnej trasie koncertowej artystki zaprezentują publiczności swoje solowe albumy –„Światło Nocne”, „ChodźTu!” oraz niezapomniany wspólny finał.5.10.2018 - B90, Gdańsk7.10.2018 - Wytwórnia, Łódź10.10. 2018 - A2, Wrocław14.10.2018 - B17, Poznań19.10.2018 - Dwór Artusa, Toruń21.10.2018 - Królestwo, Katowice28.10.2018 - Peron 5, Szczecin4.11.2018 - Klub Studio, Kraków5.11.2018 - Spotkania Kultur, Lublin8.11.2018 - Palladium, WarszawaBilety dostępne na www.followthestep.com , w bileteriach: Biletomat, Eventim.pl, ebilet.pl i Going. oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska. Organizatorem koncertów jest Follow The Step.