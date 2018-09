Z książki Mariusza Z. Jędrzejki i Zbigniewa Staśczaka dowiemy się m. in., jak działają dopalacze i narkotyki, jak wpływają one na naszą świadomość, jakie mechanizmy prowadzą do uzależnienia i jak chronić przed tym nasze dzieci.

[patronat NaM]



Problem narkotyków i nowych substancji uzależniających (dopalaczy) staje się coraz poważniejszym wyzwaniem społecznym, medycznym, ekonomicznym i prawnym. Według najnowszych badań nowe narkotyki mogą stanowić już 10 procent rynku substancji odurzających, a ich odbiorcami są szczególnie ludzie młodzi.



Nowe narkotyki są najsilniejszymi substancjami odurzającymi dostępnymi w historii – niektóre z nich mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia lub głębokich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

W poradniku „Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice?” znajdziemy informacje o tym, jak działają te niebezpieczne substancje, jak wpływają na naszą świadomość i jak chronić przed nimi swoje dzieci. Autorzy podpowiadają również, jak rozpoznać, czy np. nasz syn lub córka brali narkotyki oraz wyjaśniają, czy testy narkotykowe są miarodajne.



– Pracę tę wyróżnia - od innych publikacji na temat narkotyków - umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) autorów – ocenia prof. Irena Motow. – To książka, którą powinni przeczytać rodzice wszystkich nastolatków.



Z kolei prof. Urszula Dudziak dodaje: – Oddawana do rąk czytelników książka porusza aktualne i bardzo ważne problemy, uczy, wyjaśnia, obala mity, mobilizuje do działania. Jej podstawą jest uznanie wartości, jaką stanowi każdy człowiek, docenienie jego godności, poszanowanie życia i troska o zdrowie. Współczesnej nonszalancji, obojętności, lekceważenia zagrożenia, a także czerpania zysków ze sprzedaży substancji szkodliwych nie wolno pomijać milczeniem.



Zobaczcie też: "Klawa Księgarnia" na Pradze. Nigdzie indziej nie znajdziecie tylu pozycji o Warszawie!

Problem narkotyków i nowych substancji uzależniających (dopalaczy) staje się coraz poważniejszym wyzwaniem społecznym, medycznym, ekonomicznym i prawnym. Według najnowszych badań nowe narkotyki mogą stanowić już 10 procent rynku substancji odurzających, a ich odbiorcami są szczególnie ludzie młodzi.Nowe narkotyki są najsilniejszymi substancjami odurzającymi dostępnymi w historii – niektóre z nich mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia lub głębokich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.W poradniku „Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice?” znajdziemy informacje o tym, jak działają te niebezpieczne substancje, jak wpływają na naszą świadomość i jak chronić przed nimi swoje dzieci. Autorzy podpowiadają również, jak rozpoznać, czy np. nasz syn lub córka brali narkotyki oraz wyjaśniają, czy testy narkotykowe są miarodajne.– Pracę tę wyróżnia - od innych publikacji na temat narkotyków - umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) autorów – ocenia prof. Irena Motow. – To książka, którą powinni przeczytać rodzice wszystkich nastolatków.Z kolei prof. Urszula Dudziak dodaje: – Oddawana do rąk czytelników książka porusza aktualne i bardzo ważne problemy, uczy, wyjaśnia, obala mity, mobilizuje do działania. Jej podstawą jest uznanie wartości, jaką stanowi każdy człowiek, docenienie jego godności, poszanowanie życia i troska o zdrowie. Współczesnej nonszalancji, obojętności, lekceważenia zagrożenia, a także czerpania zysków ze sprzedaży substancji szkodliwych nie wolno pomijać milczeniem.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.