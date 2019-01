Najważniejsze jest Twoje wnętrze…

Jakie kolory? Twoje ulubione!

Wybierając kolory ścian, mebli i dodatków często kierujemy się obowiązującą modą. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze – towary w modnych kolorach są dostępne w sklepach „od ręki”, a my nie lubimy czekać. Po drugie – w pismach branżowych i na portalach internetowych możemy znaleźć gotowe przykłady aranżacji wnętrz, co znacznie ułatwia zadanie. W końcu po trzecie – stawiamy na modę, by nikt nie posądził nas o brak gustu. Błąd! W końcu urządzamy swoje mieszkanie, więc to my powinniśmy decydować o jego ostatecznym wyglądzie i kształcie. Jeśli nasze ulubione kolory mieszczą się po ciepłej stronie palety barw, dlaczego mielibyśmy zmuszać się do wybierania chłodnego błękitu czy ultrafioletowego fioletu, który może i jest ładny, ale niekoniecznie dobrze prezentuje się w mieszkaniu?

Nie umiesz samodzielnie dobrać kolorów, boisz się łączyć barwy? Postaw na białe ściany, jednokolorowe meble i dodatki w maksymalnie dwóch kolorach. Receptura prosta, ale zawsze skuteczna.

Jeśli chcesz urządzić przytulne wnętrze, do którego będziesz chętnie wracać w jesienne i zimowe wieczory, nie możesz zapomnieć o tkaninach użytkowych. To właśnie one nadają pomieszczeniom tego szczególnego wrażenia komfortu i wygody. O czym mowa? Zasłony, firany, obrusy, narzuty i poduszki – pozornie niepozorne, najczęściej kupowane niejako przy okazji, tak naprawdę są wyznacznikiem stylu i charakteru wnętrza. Czymże byłby salon bez poduszek i dobranego do niego pledu, którym okryjemy, się oglądając telewizję? To twój dom. Ma być nie tylko miły dla oka, ale i wygodny dla ciebie. Wybierając tkaniny do domu, warto postarać się, by stanowiły spójną całość. _Nic nie stoi na przeszkodzie, by zasłony i poduszki były uszyte z tego samego materiału. Unikniemy wrażenia przeładowania barwami i strukturami, a zyskamy jednolitą dekorację _– radzi Joanna, dekoratorka marki Eurofirany z salonu firmowego w Galerii Rzeszów w Rzeszowie.

Zadbaj o okna

Sezon jesienno-zimowy nie rozpieszcza nas długimi słonecznymi dniami. Gdy nadchodzi wieczór, automatycznie zasłaniamy okna, zanim zapalimy światło. A czym zasłaniamy? Najbardziej oczywistym wyborem wydają się tradycyjne zasłony, często szyte z nowoczesnych, dekoracyjnych tkanin od najlepszych projektantów. Równie popularne są proste rolety montowane luźno lub na prowadnicach. To ostatnie rozwiązanie sprawdza się wyjątkowo dobrze w oknach sufitowych. Niezależnie od pozycji okna roleta zawsze do niego przylega. Dodatkowo możemy zablokować ją w dowolnej pozycji.

Ciekawym rozwiązaniem są rolety rzymskie. Po rozwinięciu przypominają klasyczne zasłony, złożone nie chowają się, ale tworzą nad oknem oryginalną, bufiastą dekorację. Rolety rzymskie, w przeciwieństwie do tradycyjnych, możemy bez problemu zdjąć i uprać.

