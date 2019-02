Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata jutro w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

Festiwal Grand OFF to najważniejsza w Polsce inicjatywa promująca kino niezależne. To również jedno z najważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie kina niezależnego na całym świecie. Misją Grand OFFu jest zaprezentowanie i wyróżnienie najlepszych niezależnych filmów nadsyłanych z różnych zakątków świata. Laureaci wyłonieni zostali przez członków Kapituły Grand OFF – reprezentantów międzynarodowych środowisk filmowych. Zwieńczeniem festiwalu była uroczysta ceremonia rozdania nagród organizowana w Warszawie. Na ostatnią festiwalową edycję nadesłano blisko 4000 filmów ze 125 krajów a Komisja Nominacyjna spośród tych dzieł wybrała 55 filmów w 11 kategoriach.

Zwycięskie filmy zaprezentowane zostaną w WDK oraz w około 100 innych instytucjach na terenie całej Polski.

Więcej informacji na stronie www.grandoff.eu.

W programie:

OJCIEC ADNANA - Najlepszy Scenariusz

reżyseria: Sylvia Le Fanu

produkcja: Dania 2017

czas: 25min.

Uchodźca Sayid, syryjski lekarz, właśnie otrzymał pozwolenie na stały pobyt w Danii. Zamierza osiedlić się na duńskiej wsi i wraz z synem Adnanem rozpocząć nowe życie. Zmaga się z nauką nowego języka, jednocześnie próbując zachować szacunek syna, którego asymilacja przebiega nieco szybciej.

PRZENIESIENIE - Najlepsza Reżyseria i Najlepszy Film Fabularny

reżyseria: Michael Grudsky

produkcja: Izrael 2017

czas: 22 min.

Izraelski oficer Erez i jego dwóch żołnierzy dostają rozkaz przetransportowania więźnia do więzienia Megiddo. Podczas drogi eskaluje napięcie, co skłania młodego oficera do przekroczenia swoich uprawnień w celu opanowania sytuacji.

WEWNĄTRZ ŚCIGAM SIĘ - Najlepsze Zdjęcia i Najlepszy montaż

reżyseria: Aleksander Szeser

produkcja: Irlandia 2017

czas: 18 min.

Autystyczny chłopiec jest zafascynowany sportami motorowymi. Niespodziewanie znajduje okazję, aby poddać próbie swoją pasję.

OSOBLIWE ZDOLNOŚCI PANA MAHLERA - Najlepsza Rola Męska i Najlepsza Scenografia

reżyseria: Paul Philipp

produkcja: Niemcy 2017

czas: 29 min.

NRD, rok 1987. Śledczy Mahler posiada paranormalne zdolności. Jego przełożeni kierują go do rozwiązywania sprawy zaginionego siedmioletniego Henry’ego Kiefera, zanim sprawa przyczyni się do napięcia stosunków z Zachodem.

Ale Mahler odkrywa coś, co uczyni rodzinną tragedię problemem politycznym...

MYŚLĘ, ŻE SIĘ W TOBIE PODKOCHUJĘ - Najlepsza Rola Kobieca

reżyseria: Maria Eriksson-Hecht

produkcja: Szwecja 2018

czas: 9 min.

13-letnia Nadja poznaje przez internet swoją pokrewną duszę, Williama. Zakochuje się w nim, chociaż nie spotkała go w „realu”. Kiedy rozmowy zmierzają ku wymianie fotografii, William nie wydaje się już taki uroczy i wrażliwy.

ABRAMEK WRÓCIŁ SAM - Najlepszy Film Dokumentalny

reżyseria: Tomasz Wiśniewski

produkcja: Polska 2018

czas: 45 min.

Henryk Prajs był ostatnim Żydem z Góry Kalwarii i szwoleżerem z Suwalskiej Brygady Kawalerii z kampanii wrześniowej 1939. Przeżył wojnę i Holokaust, ale pozostał ze swoim życiem całkowicie sam.

KONCERT OGNIA - Najlepszy Film Animowany

reżyseria: Mariia Konopatova

produkcja: Rosja 2018

czas: 6 min.

Historia walki pomiędzy sztuką i śmiercią. Skrzypek w środku wojennej zawieruchy przygotowuje się na śmierć. Czy muzyka w sercu i skrzypce w dłoniach pomogą mu stawić opór samej Śmierci?

MLEKO - Najlepszy Film Polski

reżyseria: Urszula Morga

produkcja: Polska

czas: 15 min.

Ewa zabiera córkę do domku nad jeziorem, aby przygotować jej urodzinowe przyjęcie. Julka, bez wiedzy matki, zabiera ze sobą chłopaka. Kobieta otwarcie go nie lubi i chce się go pozbyć. Im bardziej się jednak stara, tym bardziej staje się oczywiste, że będzie musiała stoczyć walkę przede wszystkim ze sobą.

