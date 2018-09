Oficjalne dane Ministerstwa Finansów pozwalają na wyodrębnienie rankingu gmin, które są najbardziej i najmniej zadłużone. Resort przekazał swoje analizy serwisowi PAP. Dane dotyczą końca 2017 r. Ze względu na długi jedna gmina zostanie po prostu zlikwidowana. Dotychczas taka sytuacja nie miała precedensu.

gmina Rewal (woj. zachodniopomorskie). Na jednego mieszkańca gminy przypada aż 14,3 tys. zł długu.

Byczyna - gmina z województwa opolskiego musi sobie poradzić z długiem sięgającym 12 tys. zł na mieszkańca.

Warszawa musi oddać ponad 5 mld zł!

Zadłużenie wynika w głównej mierze z brania kredytów w parabankach. Wynosi 18,6 tys. zł per capita. Kłopoty finansowe gminy są tak duże, że konieczne będzie jej zlikwidowanie. Duże problemy z zamknięciem budżetu ma też:Kwoty zadłużenia oczywiście różnią się w zależności od wielkości miasta.. Dług w przeliczeniu na mieszkańca jest wyższy w małych, niegospodarnych gminach.– gmina ma dług na poziomie 5 mld 126 mln (w przeliczeniu per capita – 2,9 tys. zł). Druga w kolejności jest Łódź, która musi sobie poradzić z długiem w wysokości 2 mld 685 mln zł. Łączna wartość zadłużenia wszystkich gmin wynosi 57 mld 205 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju dług ogólny wynosi 969 zł.Poziom zadłużenia polskich gmin wyhamował przede wszystkim po wejściu Polski do UE.Obowiązujące prawo pozwala na stosowanie rozwiązań zabezpieczających jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności.