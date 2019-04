Najbardziej aktywna polska szkoła jest w Poznaniu. Drużyna Energii jedzie do stolicy Wielkopolski!

Uczniowie ze zwycięskiej szkoły pokazali, że nigdy nie wolno się poddawać, bo w sporcie najważniejsze są charakter i determinacja w dążeniu do celu. W pierwszym miesiącu sportowej rywalizacji również nagrali maksymalną liczbę filmów, ale konkursowe jury przyznało im wtedy 2. miejsce i Drużyna Energii pojechała do Dywit w województwie warmińsko-mazurskim. Tym razem młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 23 nie mieli już sobie równych. Olbrzymie zaangażowanie uczniów i nauczycieli opłaciło się – ambasadorzy zdecydowali, że to właśnie szkoła z Wielkopolski zasłużyła na miano najbardziej energetycznej w kraju!

200 szkół walczy o nagrody

Drużyna Energii to projekt skierowany do klas 6-8 szkół podstawowych i mający na celu promocję aktywności fizycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej. Aktywna zabawa trwa nie tylko podczas lekcji w zwycięskich szkołach, ale na co dzień przenosi się też na Facebooka, Instagrama, YouTube’a czy TikToka. O tym, że sport to nie tylko zdrowie, ale i wspaniała zabawa, przekonują ambasadorzy programu. W tym roku do uwielbianego piłkarza Marka Citki, znakomitego siatkarza Krzysztofa Ignaczaka, znanego dziennikarza sportowego Bartosza Ignacika i mistrza świata w trickach piłkarskich Krzysztofa Golonki dołączyli dwukrotna mistrzyni Europy w siatkówce Izabela Bełcik i najlepszy „dunker” świata Rafał Lipiński, dzięki któremu rywalizacja rozszerzyła się o koszykówkę.

W II edycji do zabawy dołączyło 100 szkół z całej Polski, więc w sumie w programie jest ich już 200. Zadaniem uczniów jest powtarzanie ćwiczeń przygotowywanych przez ambasadorów, nagrywanie ich wspólnie z nauczycielami i przesyłanie za pomocą oficjalnej strony Drużyny Energii. Do wygrania jest 5 niezapomnianych lekcji WF-u, w czasie których szkoły walczą o nagrody główne – udział w Wielkim Finale, który odbędzie się w czerwcu na gdańskim Stadionie Energa, czeki na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i okazały Puchar Drużyny Energii.

Energetyczna lekcja w Poznaniu

W marcu uczniowie nagrali i przesłali dokładnie 5 002 filmy, więc licznik II edycji przekroczył już 12 000 nadesłanych wideo. Zwycięska Szkoła Podstawowa nr 52 w Poznaniu rzutem na taśmę wyprzedziła Szkołę Podstawową we Wróblewie z województwa łódzkiego.

- Nigdy nie jest nam łatwo wskazać jednego zwycięzcę, bo wszystkie szkoły wykazują się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością. Tym razem debatowaliśmy jednak szczególnie długo, ponieważ szkoła z Wróblewa naprawdę wysoko zawiesiła poprzeczkę. Dlatego też apelujemy do jej uczniów i nauczycieli – nie poddawajcie się w walce o nagrodę, bo byliście naprawdę blisko! – podkreśla Krzysztof Ignaczak, mistrz świata w siatkówce i ambasador Drużyny Energii.

O zwycięstwo kolejny raz dzielnie walczył Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy. Wśród szkół, które przesłały maksymalną liczbę filmów, znalazły się jeszcze Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie i Szkoła Podstawowa im. Świętego Franciszka z Asyżu w Staświnach.

Sportowa rywalizacja trwa

Przed wszystkimi szkołami uczestniczącymi w zabawie okazja na to, by powalczyć o zwycięstwo w kolejnym miesiącu sportowej rywalizacji i dołączyć do kolegów i koleżanek z Dywit oraz Poznania. Tym razem wśród sportowych zadań znalazły się siatkarskie podanie sposobem dolnym z podbiciem nad głową, żonglerka głową, przyjęcie piłki między kolanami oraz kozłowanie slalomem. Ambasadorzy czekają na filmy do wtorku 23 kwietnia, a zwycięzca zostanie ogłoszony dwa dni później.

***

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji projektu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie.