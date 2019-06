Na wakacje czarterem. Samolotem z Jasionki możemy polecieć do Turcji, Grecji, Izraela i Bułgarii

Ofertę słonecznych kierunków z podrzeszowskiej Jasionki uzupełniają regularne loty do Aten (Ryanair) i Tel-Awiwu (LOT).

– Każdego roku zabiegamy o to, by pasażerowie korzystający z lotniska w Jasionce mogli odkrywać nowe miejsca na świecie. Tureckie kurorty cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na doskonały stosunek jakości do ceny. Wierzę, że Bodrum przypadnie do gustu turystom z Podkarpacia i sąsiednich regionów, którzy odlecą na wakacje z naszego lotniska