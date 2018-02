Przeprawa powstanie obok mostu Załęskiego. Będzie mieć 2 pasy ruchu. Budowa będzie częścią kolejnego etapu przedłużenia alei Rejtana w kierunku płn.-wsch.

- Chcemy, aby także miał dwie jezdnie, łącznie cztery pasy ruchu. Do tego chodniki i ścieżkę rowerową - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.



Miasto oddało tu do użytku pierwszy odcinek drogi, prowadzący do miejsca, w którym powstanie targowisko dla kupców handlujących teraz przy ul. Dołowej. Droga ma jedną jezdnię i 700 m długości. W drugim etapie ma zyskać drugą. Dwie jezdnie i 4 pasy ruchu mają doprowadzić kierowców aż do ul. Ciepłowniczej, w rejon Wisłoka. Z drugiej strony rzeki dodatkowa jezdnia jest planowana wzdłuż ul. gen. Maczka.Zanim kierowcy dotrą od al. Rejtana do nowego mostu, po drodze przejadą estakadą nad linią kolejową Rzeszów - Przemyśl. Do ul. Ciepłowniczej droga włączy się nowym rondem, które także jest częścią planowanego łącznika. Koszt inwestycji szacuje się na około 150 mln zł.