Będzie można posłuchać m.in. Zygmunta Miłoszewskiego, Sylwii Chutnik, Olgi Rudnickiej, Barbary Kosmowskiej, czy Natalii Sońskiej.

Ubiegłoroczne Świąteczne Targi Książki okazały się strzałem w dziesiątkę. Imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego w tym roku odbędzie się kolejna edycja. Targi zaplanowane są w Millenium Hall w dniach 23-24 listopada.

- Będziemy gościć znakomitych pisarzy i pisarki, osoby tworzące kulturę, świetne nazwiska ze świata literatury, nauki i filmu - mówi Magdalena Louis, koordynator targów. - Dla fanów kina mamy niespodziankę, czyli spotkanie pod hasłem „Drugie życie książki - adaptacje filmowe” z udziałem scenarzystów, reżyserów i aktorów. Poprowadzi je Tomasz Sekielski.



Kto przyjedzie do Rzeszowa z okazji Świątecznych Targów Książki?

Do Rzeszowa przyjedzie aktorka Joanna Brodzik oraz pisarz i scenarzysta Radosław Figura. Opowiedzą, jak potoczyły się losy słynnej Magdy M. W tym roku ukazała się książka „Magda M., ciąg dalszy nastąpił” (wyd. Znak).



Będzie też spotkanie poświęcone Kresom. Z gościem - Zdzisławem Skroką - archeologiem, podróżnikiem, popularyzatorem nauki i publicystą, autorem książek zawierających eseje historyczne i archeologiczne, np. "Podolska legenda", "Mądrość prawieków", "Czy Wikingowie stworzyli Polskę?". W "Okruchach Atlantydy" autor zabiera czytelnika w podróż na Kresy z okresu lat 90. XX wieku.



Na targi przyjadą również autorzy tekstów zamieszczonych w albumie „Polska 100 lat” - prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Michał Kleiber, prof. Krzysztof Kłosiński, prof. Andrzej Chwalba, prof. Władysław Pluta i Bogdan Szymanik.



Nie zabraknie gorących nowości wydawniczych i atrakcyjnych rabatów na książki.



Książki jakich wydawnictw będziemy mogli kupić?

Udział w targach potwierdziły między innymi wydawnictwa - Prószyński, Grupa Wydawnicza Foksal, Nasza Księgarnia, Od deski do deski, Czwarta Strona, Wydawnictwo Poznańskie, Znak, Zysk, Replika, Sonia Draga, Debit, Wielka Litera, Videograf, Filia, Marginesy, Jaguar, sieć księgarni Nova oraz wszystkie wydawnictwa lokalne.



Lista pisarzy - gości rzeszowskich targów - będzie dłuższa. Trwają jeszcze negocjacje z agentami.

